Juče je širom sveta obeležen Svetski dan električnih vozila, dan koji, iako nije zvaničan praznik, nosi snažnu poruku. Test vožnje, javne diskusije i edukativne radionice održane su u mnogim gradovima kako bi se istakla važnost prelaska na čistiji način prevoza.

Ovaj dan nije bio samo proslava tehnologije, već poziv na akciju. Građani, industrija i države pozvani su da prepoznaju sve veću ulogu električnih vozila u borbi protiv klimatskih promena i u stvaranju održivije budućnosti.

Foto: Rivian

Od čistijeg vazduha do tiših gradova, EV prednosti rastu

Električna vozila često se promovišu zbog smanjenja emisije gasova, ali njihova korist seže mnogo dalje od toga. Tiše ulice, zdraviji vazduh i niži troškovi korišćenja samo su deo šire slike.

Marko Velbl iz kompanije Evolution, profesionalnog servisa za prevoz električnim automobilima, ističe da električni transport smanjuje zagađenje i buku u urbanim sredinama. To direktno utiče na kvalitet života i donosi konkretne finansijske uštede za korisnike.

Kineska električna vozila, imaju jače pakete opreme Foto: Shutterstock

Skandinavija i Kina predvode, Evropa ubrzava

Norveška je apsolutni lider kada je reč o elektrifikaciji drumskog saobraćaja. U ovoj godini, čak 94 odsto novih registrovanih automobila u zemlji je potpuno električno, što pokazuje koliko brzo tranzicija može da se dogodi uz prave mere i podsticaje.

Evropa ne zaostaje. Tokom prve polovine 2025. godine, prodaja električnih vozila porasla je za 22 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Holandija, Švedska, Danska i Island beleže rekordan rast potražnje i ozbiljno investiraju u infrastrukturu.

Foto: Shutterstock

Električni transport nije samo za automobile

Iako se električna vozila najčešće poistovećuju s automobilima, reč je o mnogo širem pojmu. Električni autobusi, dostavna vozila, kamioni, pa čak i građevinske i poljoprivredne mašine, sve češće se koriste u svakodnevnom radu.

Velbl naglašava da je ova širina ključna. Elektrifikacijom industrijskog i komunalnog transporta mogu se značajno smanjiti emisije štetnih gasova i buka, a istovremeno omogućiti efikasnije i ekonomičnije poslovanje.

Foto: Rivian

Prelomni trenutak za gradove, klimu i budućnost

Jučerašnji dan pokazao je da se ne radi samo o vozilima, već o pokretu koji može da promeni izgled, zvuk i vazduh u gradovima. U trenutku kada su klimatski ciljevi sve bliži, električni transport postaje jedno od najmoćnijih oruđa koje imamo.

Put je jasan. Ako se javna podrška, državne politike i inovacije privatnog sektora nastave razvijati ovim tempom, naredna decenija mogla bi doneti potpunu dominaciju električnih vozila na putevima i značajan iskorak ka održivoj planeti.