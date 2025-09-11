Slušaj vest

Generalni direktor OpenAI-a, Sem Altman, konačno je javno progovorio o kontroverznoj smrti bivšeg zaposlenog i uzbunjivača Sučira Baladžija. U napetom intervjuu sa Takerom Karlsonom, Altman je ovu tragediju opisao kao „užasnu“, odbacujući tvrdnje da je reč o ubistvu, uprkos sve većoj sumnji javnosti.

Baladži, 26, pronađen je mrtav u svom stanu u San Francisku u novembru 2024. godine. Vlasti su smrt odmah okarakterisale kao samoubistvo, ali je slučaj ubrzo privukao pažnju javnosti zbog njegovih ranijih optužbi na račun OpenAI-a, kao i zbog neobičnih okolnosti pod kojima je preminuo.

Karlson pritiska Altmana sa teškim pitanjima

Tokom intervjua, Karlson nije štedeo Altmana, otvoreno dovodeći u pitanje zvaničnu verziju i postavljajući pitanja o stanju u kom je Baladžijev stan pronađen. „Krv u dve prostorije, presečene žice sigurnosnih kamera, perika u sobi. Zašto bi neko naručio hranu i zvao porodicu ako planira da se ubije?“ pitao je Karlson.

Altman je odgovorio oprezno, navodeći da ni njemu situacija u početku nije ličila na samoubistvo, ali da je posle detaljnog uvida u rezultate istrage prihvatio takav zaključak. „Pročitao sam sve što sam mogao i izgleda mi kao samoubistvo,“ rekao je, vidno potresen.

Ilon Mask se oglašava: „Ubistvo je u pitanju“

Nedugo nakon što je intervju emitovan, direktor xAI-a Ilon Mask se oglasio na mreži X (bivši Tviter) sa kratkim, ali snažnim komentarom: „Ubistvo.“ Mask je ranije izrazio sumnju u zaključke policije i više puta pozvao na novu, nezavisnu istragu.

Maskovi komentari dodatno su raspalili debatu na internetu. Sve više ljudi izražava zabrinutost zbog bezbednosti uzbunjivača u tehnološkoj industriji. Mnogi traže odgovore i žele da istina ispliva na površinu, bez obzira na to kome smeta.

Pokušao sam da stupim u kontakt sa majkom

U intervjuu, Karlson je pomenuo izjave Baladžijeve majke, koja tvrdi da njen sin nije preminuo prirodno, već da je ubijen zbog informacija koje je posedovao. Karlson je direktno upitao Altmana: „Da li ste vi naručili njegovo ubistvo?“ Na to je Altman kratko odgovorio: „Naravno da ne.“

Altman je dodao da je pokušao da kontaktira majku preminulog, ali da ona nije želela razgovor. „Osećam se čudno i tužno što uopšte moram da pričam o ovome javno. Ovo je ogromna tragedija. Njegova porodica zaslužuje poštovanje i prostor za tugu,“ rekao je.

Smrt koja i dalje otvara brojna pitanja

Uprkos Altmanovom uverenju da je samoubistvo potvrđeno zvaničnom istragom, mnogi, uključujući Karlsona i Maska, ostaju skeptični. Nejasan motiv, neuobičajene okolnosti i tajming Baladžijevih optužbi i dalje bude sumnju kod javnosti.

Do sada, zvanična istraga nije ponovo otvorena. Ipak, kako raste pritisak poznatih ličnosti i zabrinute javnosti, misterija oko smrti Sučira Baladžija možda neće ostati zatvorena još dugo. Bilo da se radi o samoubistvu ili nečemu mnogo mračnijem, istina i dalje izmiče.