Na sajmu IAA Mobility 2025 u Minhenu, Huawei je napravio upečatljiv debi predstavljajući svoju liniju električnih SUV-ova pod nazivom Aito. Tri modela, Aito M5, M8 i M9, donose kombinaciju napredne tehnologije, raznovrsnih pogonskih sistema i konkurentnih cena, sa ambicijom da se suprotstave etabliranim evropskim i svetskim proizvođačima električnih vozila.

Ovaj hrabar potez pokazuje Huawei-evu želju da iskoristi svoje tehnološko znanje van domena pametnih telefona i telekomunikacija, u saradnji sa kineskim proizvođačem Seres. Rezultat je linija vozila koja obećava jake performanse i pametne funkcije prilagođene zahtevima evropskih vozača.

Srednja klasa sa snagom i praktičnošću Aito M5

Aito M5 se izdvaja kao izbalansirani srednje veličine SUV dužine nešto manje od 4,8 metara, opremljen modernom tehnologijom. Vozače dočekuje veliki centralni ekran od 15,6 inča, digitalna instrument tabla i praktični bežični punjači smešteni u centralni deo.

Što se tiče performansi, M5 nudi elektromotor od 200 kW i bateriju kapaciteta 83 kWh, sa dometom do 602 kilometra prema CLTC ciklusu. Za one kojima treba veći domet, dostupna je i EREV verzija sa 1,5-litarskim benzinskim motorom koji služi samo kao generator. Cene u Kini kreću se od 27.500 do 29.900 evra, čime ovaj model predstavlja odličnu vrednost za novac.

Prostranost i tehnološki napredak u Aito M8

Aito M8 je veći SUV namenjen porodicama i ljubiteljima tehnologije, sa tri reda sedišta i izborom između pet i šest mesta. Unutrašnjost je bogata ekranima. Tu su 12,3-inčni instrument panel, ogromni 15,6-inčni centralni ekran i dodatni 16-inčni ekran za suvozača. Posebno se ističe AR head-up displej od 68 inča koji donosi futuristički doživljaj vožnje.

Električna verzija M8 razvija do 519 konjskih snaga i nudi domet do 705 kilometara. EREV model ima nešto veću snagu od 526 konjskih snaga. Sa dimenzijama većim od pet metara u dužinu i skoro dva metra u širinu, M8 impresivno izgleda i vozi se. Cena u Kini počinje od oko 43.000 evra.

Luksuz i tehnologija na vrhu ponude Aito M9

Na vrhu Huawei-evog asortimana nalazi se Aito M9, luksuzni SUV dužine preko 5,2 metra, opremljen prepoznatljivim LED farovima i četiri LiDAR senzora za sigurnost i autonomiju. Enterijer prati raspored ekrana iz M8 modela, ali je bogatiji kvalitetnijim materijalima i luksuznom završnom obradom.

U ponudi su EREV varijante sa 1,5-litarskim motorom koji puni bateriju od 52 kWh i ukupnom snagom od 489 konjskih snaga zahvaljujući dvo-motornom pogonu. Električna verzija ima bateriju od 100 kWh i snagu od 523 konjskih snaga. Cene se kreću između 56.200 i 68.200 evra u Kini.

Impresivne prodajne brojke i planovi za Evropu

Od lansiranja u Kini, Aito je prodao više od 70.000 vozila u prvih sedam meseci 2025. godine. Ovi rezultati potvrđuju rastuću potražnju za Huawei-evim električnim SUV modelima, dok je interesovanje na sajmu u Minhenu pokazalo da je evropsko tržište spremno za novog izazivača.

Ulazak Huawei-a u Evropu predstavlja ozbiljnu konkurenciju postojećim evropskim proizvođačima automobila. Sa konkurentnim cenama i naprednim funkcijama, Aito može doneti nove opcije kupcima i ubrzati razvoj električne mobilnosti na starom kontinentu.