Slušaj vest

Google je konačno proširio mogućnosti svoje Home web aplikacije, koja je do sada služila uglavnom za pregled kamera i podešavanje automatizacija. Nova verzija omogućava korisnicima da iz browsera upravljaju uređajima kao što su svetla, termostati, pametne brave i utičnice.

Ovo proširenje donosi praktičnu alternativu za korisnike koji ne žele da koriste mobilne aplikacije. Sada je moguće obavljati osnovne radnje u pametnom domu direktno sa računara, bez dodatnih instalacija ili prebacivanja na telefon.

Foto: Shutterstock

"Devices" uvodi pregledniju organizaciju

Uz novo ažuriranje uvedena je kartica "Devices", koja omogućava korisnicima da lakše upravljaju uređajima u različitim prostorijama. Interfejs je funkcionalno sličan mobilnoj aplikaciji, ali vizuelno prilagođen većem ekranu.

Uređaji su grupisani po sobama, a navigacija između njih je postavljena sa leve strane ekrana. Ova struktura olakšava pretragu i brzo upravljanje, što posebno može biti korisno u domovima sa više povezanih uređaja.

Foto: Shutterstock

Funkcionalno, ali ograničeno

Korisnici mogu uključivati i isključivati pametna svetla, a tu je i klizna kontrola za podešavanje osvetljenosti. Ipak, mogućnost promene boje svetla još nije dostupna, što može biti ograničenje za one koji koriste naprednije rasvetne sisteme.

Kod Nest termostata omogućeno je ručno podešavanje temperature pomoću jednostavnih komandi, kao i izbor između više režima rada. Funkcionalnost je osnovna, ali dovoljna za svakodnevne potrebe.

Foto: Shutterstock

Ipak napredne opcije izostaju

Pametne brave se mogu daljinski zaključavati i otključavati, što je korisna funkcija za one koji često proveravaju sigurnost doma. Sistem reaguje brzo, ali nije jasno da li su sve funkcije brava dostupne u ovoj verziji.

Pametne utičnice se svedeno kontrolišu samo uključivanje i isključivanje. Nema detaljnijih opcija kao što su zakazivanja ili statistika potrošnje, što bi moglo biti korisno nekim korisnicima.

Foto: Shutterstock

Multimedijalni uređaji i dalje bez funkcionalnosti

Zvučnici, pametni ekrani i Chromecast uređaji su vidljivi u mreži, ali ne mogu da se kontrolišu. Ovo može biti razočaravajuće za korisnike koji su očekivali punu funkcionalnost.

Kamere ostaju dostupne kao i do sada, uključujući uživo prikaz i pregled snimaka. Google napominje da su dodatne funkcije u pripremi, a web aplikacija će vremenom dobiti više opcija, približavajući se funkcionalnosti mobilne verzije.