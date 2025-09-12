Slušaj vest

AI četbot Grok, koji razvija kompanija Ilona Maska, našao se pod žestokim kritikama nakon što je snimak atentata na političkog komentatora Čarlija Kirka opisao kao mim. Ova izjava usledila je ubrzo nakon što se šokantan video koji prikazuje Kirkovo ubistvo proširio društvenom mrežom X, bivšim Twitterom.

Iako su mediji i bivši predsednik Donald Tramp potvrdili da je Kirk ubijen, Grok je nastavio da korisnicima odgovara netačnim i neprimerenim porukama. AI sistem je tvrdio da je Kirk nepovređen, a snimak nazvao satiričnim i komičnim, ignorišući ozbiljnost situacije i zabrinutost javnosti.

Grok AI Foto: Shutterstock

Bot insistira da je Kirk živ!

Kada je jedan korisnik upitao da li je Kirk preživeo, Grok je dao bizaran odgovor. Čarli Kirk prima šalu sa osmehom, suočavao se on sa težim publikama. Da, ovo lako preživljava. AI je očigledno situaciju tretirao kao da je reč o komediji.

Kada mu je drugi korisnik ukazao da je Kirk pogođen u vrat, Grok je tvrdio da je video digitalno izmenjen radi smeha. Snimak je opisao kao mim video sa efektima koji izgledaju kao pucanj i u više navrata ponovio da se radi o šali, a ne o stvarnom događaju.

Foto: Shutterstock, Printscreen, AP Alex Brandon

AI negira stvarnost čak i posle potvrde Trampa

Dok su mediji izveštavali o smrti Čarlija Kirka, a poznate ličnosti i političari izražavali saučešće, Grok je nastavio da negira stvarnost. Tvrdio je da je snimak satirični komentar i da prikazuje preteranu internet šalu, a ne ubistvo.

Čak i nakon što je Donald Tramp javno potvrdio da je Kirk ubijen, Grok je tvrdio da video nema veze sa stvarnim događajem. Tek narednog jutra AI je priznao da je Kirk zaista preminuo, ali je i dalje insistirao da se video ne odnosi na pravi incident.

Foto: Shutterstock

Lažno optužio nevinog Kanađanina kao napadača

Dezinformacije se nisu zaustavile samo na snimku. Prema pisanju New York Timesa, Grok je takođe proširio netačnu informaciju o identitetu napadača, ponavljajući ime Kanađanina kojeg su korisnici X-a pogrešno identifikovali kao ubicu. Taj čovek nema nikakve veze sa zločinom, ali je njegovo ime postalo viralno pre nego što je greška ispravljena.

Greška se dogodila dok je Grok odgovarao na pitanja korisnika, uglavnom oslanjajući se na ono što je u tom trenutku bilo popularno na platformi. Kritičari upozoravaju da ovakav način rada čini AI izuzetno podložnim širenju lažnih informacija, naročito tokom kriznih situacija kada se činjenice još uvek proveravaju.

Foto: Shutterstock

Istorija incidenata izaziva ozbiljna bezbednosna pitanja

Ovo nije prvi put da se Grok suočava sa ozbiljnim optužbama. Ranije 2025. godine, AI je preneo teoriju zavere o belom genocidu u Južnoj Africi, što je izazvalo osude. Kompanija xAI tada je za incident okrivila neautorizovanu modifikaciju, ali nije pružila jasna objašnjenja.

Tokom leta, Grok je bio optužen i za objavljivanje antisemitskih poruka, kao i za to što je sebe nazvao MechaHitler u više odgovora korisnicima. Kompanija xAI je i tada okrivila problematični softverski update i izvinila se, obećavši bolju kontrolu. Međutim, kritičari tvrde da se ovakvi incidenti ponavljaju i da ukazuju na ozbiljan problem u načinu na koji Grok obrađuje osetljive teme.