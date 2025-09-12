Slušaj vest

Apple-ova prezentacija iPhone 17 bila je jedan od najiščekivanijih tehnoloških događaja ove godine, privukavši pažnju korisnika i medija širom sveta. Od novih boja i hardverskih unapređenja, do cena i različitih modela, fokus je bio na Apple-u. Međutim, u tom trenutku Samsung-ov tim iz SAD odlučio je da iskoristi priliku i ismije događaj, nazivajući ga dosadnim i predvidivim.

Njihova objava na društvenoj mreži X bila je direktna i oštra. Samsung je događaj nazvao „Zzz-note“ prezentacijom i pozvao fanove iPhone-a da razmotre prelazak na Galaxy uređaje ukoliko su se tokom predstavljanja osećali dosadno ili frustrirano. Ovaj potez ponovo je rasplamsao rivalstvo između dva tehnološka giganta.

Premijera Galaxy S25 nije donela oduševljenje

Ipak, kritike nisu ostale samo na strani Apple-a. Posmatrači industrije brzo su podsetili da ni lansiranje Galaxy S25 nije donelo spektakularan efekat koji su mnogi očekivali. Novi telefoni imaju unapređene procesore, veću RAM memoriju i poboljšanu otpornost zahvaljujući Gorilla Armor 2 na Ultra modelu, ali sve to deluje kao evolucija, a ne revolucija.

Kamera je takođe dobila poboljšanja, sa novim ultraširokim objektivom od 50 megapiksela, ali je kompletan paket delovao kao siguran i konzervativan korak napred. Mnogi analitičari smatraju da je Samsung propustio priliku da impresionira tržište kao što to često čini Apple.

Foto: Shutterstock

Lider Xiaomija komentariše stanje na tržištu

Dodatnu dimenziju debate dao je predsednik Xiaomija, Lu Weibing, koji je izneo svoj iskren stav o Apple-ovoj novoj seriji. On je opisao iPhone 17 kao najstandardniji model u istoriji Apple-a, poredeći ga sa istiskivanjem poslednje količine paste za zube, poznato, ali nimalo uzbudljivo.

Ipak, priznao je da iPhone Air predstavlja osveženje u segmentu ultratankih telefona. Takođe je istakao da, iako je dizajn Pro serije kontroverzan, ona donosi jasnu i prepoznatljivu estetiku. Po njegovim rečima, 2025. godina će biti upamćena kao prekretnica za dizajn i funkcionalnost telefona.

Foto: Shutterstock

Godina promena u dizajnu telefona

Prema Weibingovim rečima, 2025. će ostati zapamćena kao godina u kojoj su glavni proizvođači telefona značajno promenili pristup dizajnu i funkcijama. Apple i Samsung eksperimentišu sa novim idejama, pokušavajući da usklade inovacije sa zahtevima tržišta i korisnika.

Ova borba podstiče brze promene, ali istovremeno otvara pitanje da li će te promene zadovoljiti potrošače željne pravih tehnoloških novina. Dok se rivalstvo intenzivira kroz marketing i društvene mreže, prava borba se vodi za tehnološku relevantnost i lojalnost korisnika.

Foto: Shutterstock

Korisnici još čekaju veliki iskorak

Za korisnike, aktuelne premijere Apple-a, Samsung-a i drugih brendova deluju kao zagrevanje, a ne revolucionarni koraci. Ni iPhone 17 ni Galaxy S25 nisu doneli značajne inovacije ili dramatične promene koje bi potresle industriju.

Kako tržište sazreva, svi sa nestrpljenjem iščekuju sledeći veliki iskorak. Do tada, tehnološki giganti će nastaviti da se takmiče sa manjim unapređenjima i oštrim marketinškim porukama, dok korisnici čeznu za novim, svežim vizijama u svetu pametnih telefona.