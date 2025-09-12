Slušaj vest

Tamni web je digitalna enigma, obavijena šaptom i divljim pričama, tajna podzemna mreža interneta koju većina nas nikada neće videti, ali nas fascinira. Zaboravite holivudske mitove o beskrajnim crnim tržištima i centrima sajber kriminala. Istina, kako objašnjava etički haker Rajan Montgomeri, je daleko složenija, opasnija i mestimično iznenađujuće obična.

Montgomeri, stručnjak za sajber bezbednost poznat po hvatanju internet predatora, skida veo tajne sa ovog misterioznog sveta. To je mesto gde je anonimnost zakon, a stvari nisu jednostavne kao što se čini. Da bi ušli, potrebni su pravi alati i velika opreznost pri kretanju kroz lavirint mračnih ulica.

Foto: Shutterstock

Ispod površine: Skriveni dubine interneta

Internet koji poznajemo, onaj sa društvenim mrežama, novinskim sajtovima i onlajn prodavnicama, samo je vrh ogromnog ledenog brega. Ispod njega se nalazi duboki web, ogroman svet skrivenih podataka i stranica koje se ne mogu pronaći preko standardnih pretraživača. U okviru ovog sveta je tamni web, deo interneta koji je obavijen tajnom i dostupan samo preko specijalnog softvera.

Da biste pristupili, koristite Tor, alat koji skriva vaš identitet i šifruje saobraćaj, pretvarajući internet u lavirint anonimnih staza. To tamni web čini utočištem za uzbunjivače, aktiviste i one koji očajnički traže privatnost, ali isto tako skriva mračnije delove gde ilegalne aktivnosti ostaju skrivena od znatiželjnih pogleda.

Foto: Shutterstock

Nije slobodno tržište: Tajni kod tamnog weba

Uprkos strašnoj reputaciji, tamni web nije ogroman bazar na koji može svako slučajno da naiđe. „Nije to tržište kao što ljudi zamišljaju“, objašnjava Montgomeri. Ne možete samo da ukucate adresu i počnete da kupujete ili pregledate sumnjive stvari. Umesto toga, tamni web funkcioniše kroz mrežu skrivenih sajtova sa složenim „.onion“ adresama, nizovima slova i brojeva koji izgledaju kao digitalni tajni kodovi.

Kada uđete, korisnici se oslanjaju na direktorijume poput Hidden Wiki, koji mapiraju ovu mračnu teritoriju. Ovi linkovi vode do svega, od enkriptovanih foruma i email servisa fokusiranih na privatnost do sajtova sa uznemirujućim sadržajima. Ali nije lako slučajno naleteti na najgore delove, morate tačno znati gde da tražite ili ćete se izgubiti u tami.

Foto: Shutterstock

Dvosekli mač tamnog weba: Bezbednost i opasnost

Za one koji beže od nadzora, cenzure ili represije, tamni web je spas. Novinari, aktivisti i disidenti koriste ga da bezbedno komuniciraju kada su tradicionalni kanali blokirani. Obećanje anonimnosti osnažuje glasove koji bi inače bili ućutkani.

Ali ista ta anonimnost donosi i opasnost. Tamni web krije prevarante, šarlatane i sajtove sa ilegalnim sadržajem, pa je opasno mesto za one koji nisu upućeni. Montgomeri upozorava da znatiželjno istraživanje može lako da dovede do susreta sa štetnim materijalima ili sajber kriminalom. To je svet gde radoznalost može da košta.

Foto: Profimedia

Zašto su etički hakeri nezamenljivi čuvari

U svetu kreiranom da skriva istinu, etički hakeri poput Montgomerija su neočekivani heroji. Oni lutaju u tami ne da bi je iskoristili, već da bi otkrili opasnosti i zaštitili nevine. Lovom na predatore i razotkrivanjem pretnji, donose red u haos i tajnovitost.

Njihov rad pomaže ljudima da shvate da tamni web nije samo igralište kriminalaca, već složen ekosistem u kome se privatnost, rizik i tehnologija sudaraju i izazivaju naše shvatanje interneta.