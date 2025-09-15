Slušaj vest

Gemini-jev novi model za generisanje slika, Nano Banana, trenutno je apsolutni hit na društvenim mrežama. Ali da li je zaista najbolji besplatan alat za kreiranje 3D modela? Testirali smo ga rame uz rame sa ChatGPT-om (GPT-5), Qwen Image Edit-om i Grok AI-jem da bismo videli koji chatbot zaista donosi najrealističnije i najkvalitetnije 3D figure.

Koristili smo potpuno isti kompleksan prompt za sva četiri alata i proveravali njihove sposobnosti da kreiraju detaljnu 3D scenu figurice. Od tačnosti do kvaliteta rendera i celokupne upotrebljivosti, evo kako su se pokazali u stvarnim uslovima.

Foto: Shutterstock

Nano Banana: Brz, upečatljiv i savršen za viralnost

Google-ov Gemini Nano Banana, koji koristi model Flash 2.5, trenutno dominira Instagramom, X-om, Facebook-om i LinkedIn-om. Njegova prednost je izuzetno brzo generisanje slika uz kvalitet koji izgleda gotovo kao prava fotografija.

U našem testu, Nano Banana je gotovo besprekorno odgovorio na složeni prompt. Figurica je izgledala doterano, sa dobrim osvetljenjem i prirodno uklopljena u radno okruženje. Iako nije do savršenstva pogodio svaki detalj, naročito kod mikro-tekstura i lica, rezultat je bio impresivan. Nije teško razumeti zašto je postao viralan.

Foto: Shutterstock

Qwen Image Edit: Precizan izazivač iz senke

Qwen, alat koji razvija Alibaba Group, možda nije toliko poznat, ali vredi mu posvetiti pažnju. Njegov model Qwen Image Edit lansiran je nedavno i već je dobio pohvale zbog mogućnosti da uz prirodan jezik precizno uređuje slike.

Kada smo isti prompt dali Qwen-u, rezultat je bio oštar, vizuelno dopadljiv i prostorno tačan. Osvetljenje i okruženje su dobro postavljeni, ali figurica je imala slabije definisane crte lica. Uprkos tome, za besplatan alat, Qwen nudi visok nivo kontrole i detaljnosti koji će mnogi ceniti.

Foto: Shutterstock

ChatGPT (GPT-5): Pametan tumač, ali spor izvođač

OpenAI-ev GPT-5 briljira u razumevanju kompleksnih zahteva. AI je bez problema shvatio sve delove prompta, uključujući raspored objekata i dizajn pakovanja. Generisana slika je sadržavala sve tražene elemente i bila logično organizovana.

Međutim, brzina je bila glavni problem. GPT-5 je znatno sporiji u generisanju slika u poređenju sa Nano Banana i Qwen-om, a besplatna verzija dozvoljava samo dve slike dnevno. I ovde su crte lica predstavljale slabiju tačku. Iako je tačan u razumevanju, GPT-5 može biti frustrirajući za korisnike kojima je potrebna brza iteracija.

Foto: Shutterstock

Grok AI: Bolji za video nego za slike

Grok AI, koji dolazi iz kompanije xAI, nekada je bio ozbiljan konkurent među besplatnim AI generatorima slika. Međutim, u ovom poređenju 3D modela, Grok je zaostao. Iako je uspeo da napravi sliku, rezultat je bio jednostavan i bez dublje razrađenih detalja.

Ipak, Grok ima jednu jedinstvenu prednost. Trenutno je jedan od retkih velikih AI alata koji omogućava besplatno generisanje video klipova. Dakle, iako nije najbolji izbor za pravljenje statičnih 3D modela, može biti odličan dodatak ako želite da svoj model pretvorite u animirani video sa zvukom.

Foto: Shutterstock

Konačan utisak: Nano Banana vodi

Nakon testiranja svih alata, Nano Banana se izdvojio po brzini, jasnoći i vizuelnom kvalitetu. Uspešno je realizovao kompleksan prompt i isporučio rezultate koji su odmah spremni za deljenje na mrežama. Za sve koji žele da se priključe trendu izrade 3D figurica, ovaj alat je trenutno najpouzdaniji.

Ipak, Qwen je veoma ozbiljna besplatna alternativa, posebno za korisnike koji žele veću kontrolu nad detaljima. ChatGPT ima najbolju interpretaciju zahteva, iako ga usporava ograničenje i brzina. Grok nije za 3D modele, ali ima posebnu vrednost za one koji žele video format. Svet besplatnog AI-a se brzo razvija, ali u ovom trenutku, Nano Banana drži vodeću poziciju.