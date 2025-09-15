Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države spremne su da konačno povuku potez koji se mesecima najavljuje. Ukoliko kineski tehnološki gigant ByteDance ne pristane na prodaju američkog dela TikToka, aplikacija će biti zabranjena na teritoriji SAD. Prema izvorima upućenim u pregovore koji se vode u Madridu, svi tehnički aspekti transfera vlasništva već su pripremljeni, ali politička prepreka i dalje stoji.

Peking ne želi da se odrekne uticaja bez šire trgovinske kompenzacije. Kineski pregovarači jasno poručuju da pitanje TikToka neće biti rešeno izolovano. Traže ustupke u vezi sa carinama, kao i ublažavanje američkih ograničenja na izvoz tehnologije. I dok aplikacija broji stotine miliona korisnika širom sveta, postaje očigledno da njena sudbina zavisi od mnogo većih političkih igara.

Foto: Shutterstock

TikTok kao sredstvo trgovinskog rata

TikTok je, sudeći po razvoju događaja, mnogo više od aplikacije za kratke video klipove. Postao je valuta u trgovinskom nadmetanju dve globalne sile. Dok SAD nastoji da ubrza prodaju i postavi granice kineskom tehnološkom uticaju, Kina koristi ovu situaciju da izvrši pritisak na šire ekonomske politike.

U pozadini pregovora, Vašington šalje jasan signal da strpljenje ističe. Međutim, iz kineskog ugla, prodaja bez političkog dobitka predstavlja kapitulaciju. Ovakva situacija stvara pat-poziciju u kojoj ni jedna strana ne želi da bude ta koja će prva popustiti, dok se TikTok nalazi između čekića i nakovnja.

Foto: Shutterstock

ByteDance pod sve većim pritiskom

Zvanični rok za odluku je 17. septembar, ali sve više izvora bliskih pregovorima navodi da dogovor do tada verovatno neće biti postignut. U tom slučaju, američka administracija mogla bi da odobri još jedno, četvrto po redu, produženje roka, čime bi TikTok privremeno ostao dostupan korisnicima u SAD.

Takav potez bi obezbedio dodatno vreme za političko manevrisanje, ali i stvorio dodatnu neizvesnost. ByteDance je suočen sa ogromnim pritiskom i spolja, iz Vašingtona, i iznutra, iz Pekinga, koji ne želi da tehnološki dragulj padne u američke ruke bez ozbiljnog političkog odgovora.

Foto: Shutterstock

Šta znači zabrana za tržište i korisnike?

Ukoliko do zabrane zaista dođe, to bi bio udar ne samo na TikTok, već i na globalni ekosistem kratkih video formata. Američki korisnici, kojih je više od 150 miliona, ostali bi bez pristupa platformi koja je oblikovala digitalnu kulturu mlađe generacije u poslednjih pet godina.

Istovremeno, konkurenti poput YouTube Shorts i Instagram Reels već se pripremaju da zauzmu prazninu. Za ByteDance, zabrana bi značila gubitak jednog od najvrednijih inostranih tržišta, što bi dugoročno moglo da oslabi njegovu poziciju u globalnoj trci za dominaciju nad društvenim mrežama.

Foto: Shutterstock

Kontrola podataka i tehnologije

Slučaj TikTok-a sve jasnije pokazuje da se tehnologija više ne posmatra samo kroz prizmu biznisa. Ona je postala sredstvo strateškog nadmetanja. Vašington vidi kontrolu nad TikTok-om kao način da se ograniči kineski uticaj u sferi podataka, algoritama i korisničkih navika.

Peking, s druge strane, ne želi da dopusti presedan koji bi mogao da oslabi druge kineske kompanije. U ovoj igri moći, TikTok je samo prvi domino i svi pažljivo gledaju hoće li pasti.