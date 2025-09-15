Slušaj vest

Najveće softversko ažuriranje Apple-a u poslednjih nekoliko godina, iOS 26, danas se globalno pojavljuje. Pored modernog dizajna i novih funkcija, ovo ažuriranje ujedno označava kraj puta za nekoliko popularnih iPhone modela, uključujući i jedan od najprodavanijih telefona svih vremena.

Novi interfejs pod nazivom Liquid Glass, unapređena veštačka inteligencija i integracija sa iPhone 17 serijom čine iOS 26 potpuno novim iskustvom. Međutim, ne mogu svi iPhone modeli da idu u korak sa budućnošću, pa za neke korisnike ovo ažuriranje može biti signal za promenu.

Foto: Shutterstock

Kada tačno iOS 26 stiže

Apple tradicionalno objavljuje svoja velika iOS ažuriranja oko 10:00 po pacifičkom vremenu (PT). Iako to nije zvanično potvrđeno, regionalne Apple stranice ukazuju na taj termin. U nekim zemljama, zbog vremenskih zona, ažuriranje čak "pada" na različite datume, 15. i 16. septembar.

Kada bi trebalo da se iOS 26 pojavi u vašoj regiji:

Sjedinjene Američke Države (zapad): 10:00, 15. septembar

10:00, 15. septembar Sjedinjene Američke Države (istok): 13:00, 15. septembar

13:00, 15. septembar Velika Britanija: 18:00, 15. septembar

18:00, 15. septembar Indija: 22:30, 15. septembar

22:30, 15. septembar Australija (istočna): 03:00, 16. septembar

03:00, 16. septembar Novi Zeland: 05:00, 16. septembar

Ažuriranje će biti dostupno u: Podešavanja > Opšte > Ažuriranje softvera, ali imajte strpljenja jer zbog velike potražnje može doći do kašnjenja.

Foto: Shutterstock

Ovi iPhone modeli neće preživeti prelazak na iOS 26

Prvi put posle dugo vremena, Apple je povukao jasnu liniju i nekoliko veoma popularnih iPhone modela više nije podržano. Najviše pažnje privlači iPhone XR, koji je dominirao tržištem 2019. godine, ali više ne može da koristi iOS 26.

Razlog je hardverski, jer iOS 26 zahteva najmanje A13 Bionic čip. Stariji uređaji ne mogu da isprate AI funkcije i obradu u realnom vremenu koju novi sistem zahteva.

Modeli koji nisu kompatibilni sa iOS 26:

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone X

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone SE (1. generacija)

Svi iPhone modeli pre 2018. godine

Foto: Shutterstock

Ekološka cena tehnološkog zastarevanja

Odlazak starih iPhone-a nije samo softverski problem, već i pitanje životne sredine. Procenjuje se da je još uvek aktivno više od 75 miliona iPhone XR uređaja, što znači ogromnu količinu potencijalnog elektronskog otpada.

Prema podacima firme Business Waste, vredni metali u ovim uređajima, poput bakra, srebra, zlata i paladijuma, vrede oko 271 milion funti. Ako se telefoni ne recikliraju pravilno, mogu zagađivati tlo i vodu, a njihove baterije predstavljaju rizik od požara.

Foto: Shutterstock

Ovi iPhone modeli dobijaju iOS 26

Ako ste kupili iPhone u poslednjih nekoliko godina, verovatno ste na sigurnom. Uređaji sa A13 čipom i novijim podržavaju iOS 26, uključujući i nove modele iPhone 17 i iPhone Air, koji ga imaju fabrički instaliranog.

Modeli koji su kompatibilni sa iOS 26:

iPhone 17

iPhone 17 Pro / Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2. generacija i noviji)

Foto: printscreen YT

Nadogradnja ili se oprostite

Ako vaš model nije podržan, ne paničite, ali nemojte ni ignorisati. Apple nudi mogućnost zamene starog telefona za popust, a postoje i mnoge opcije za odgovorno recikliranje.

Bacanje starog iPhone-a u kantu je loš potez. Osim gubitka dragocenih materijala, litijum-jonske baterije mogu eksplodirati. Ako je vreme za nadogradnju, uradite to odgovorno, a možda čak i zaradite nešto novca zauzvrat.

Foto: Shutterstock

Šta dalje čeka korisnike

Prelazak sa iOS 25 na 26 pokazuje da Apple ubrzava tempo inovacija, sa većim oslanjanjem na veštačku inteligenciju i hardver sledeće generacije. Kako funkcije postaju složenije, stariji uređaji će sve brže ostajati bez podrške.

To znači da će korisnici iPhone-a verovatno imati kraće periode softverske podrške u budućnosti. Više nije samo stvar novih funkcija, već i opstanka u tehnološkom pejzažu koji se ubrzano menja.