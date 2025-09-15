Kraj jedne ere: Evo koji iPhone više NIKADA neće dobiti novi softver!
Najveće softversko ažuriranje Apple-a u poslednjih nekoliko godina, iOS 26, danas se globalno pojavljuje. Pored modernog dizajna i novih funkcija, ovo ažuriranje ujedno označava kraj puta za nekoliko popularnih iPhone modela, uključujući i jedan od najprodavanijih telefona svih vremena.
Novi interfejs pod nazivom Liquid Glass, unapređena veštačka inteligencija i integracija sa iPhone 17 serijom čine iOS 26 potpuno novim iskustvom. Međutim, ne mogu svi iPhone modeli da idu u korak sa budućnošću, pa za neke korisnike ovo ažuriranje može biti signal za promenu.
Kada tačno iOS 26 stiže
Apple tradicionalno objavljuje svoja velika iOS ažuriranja oko 10:00 po pacifičkom vremenu (PT). Iako to nije zvanično potvrđeno, regionalne Apple stranice ukazuju na taj termin. U nekim zemljama, zbog vremenskih zona, ažuriranje čak "pada" na različite datume, 15. i 16. septembar.
Kada bi trebalo da se iOS 26 pojavi u vašoj regiji:
- Sjedinjene Američke Države (zapad): 10:00, 15. septembar
- Sjedinjene Američke Države (istok): 13:00, 15. septembar
- Velika Britanija: 18:00, 15. septembar
- Indija: 22:30, 15. septembar
- Australija (istočna): 03:00, 16. septembar
- Novi Zeland: 05:00, 16. septembar
Ažuriranje će biti dostupno u: Podešavanja > Opšte > Ažuriranje softvera, ali imajte strpljenja jer zbog velike potražnje može doći do kašnjenja.
Ovi iPhone modeli neće preživeti prelazak na iOS 26
Prvi put posle dugo vremena, Apple je povukao jasnu liniju i nekoliko veoma popularnih iPhone modela više nije podržano. Najviše pažnje privlači iPhone XR, koji je dominirao tržištem 2019. godine, ali više ne može da koristi iOS 26.
Razlog je hardverski, jer iOS 26 zahteva najmanje A13 Bionic čip. Stariji uređaji ne mogu da isprate AI funkcije i obradu u realnom vremenu koju novi sistem zahteva.
Modeli koji nisu kompatibilni sa iOS 26:
- iPhone XR
- iPhone XS / XS Max
- iPhone X
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone SE (1. generacija)
- Svi iPhone modeli pre 2018. godine
Ekološka cena tehnološkog zastarevanja
Odlazak starih iPhone-a nije samo softverski problem, već i pitanje životne sredine. Procenjuje se da je još uvek aktivno više od 75 miliona iPhone XR uređaja, što znači ogromnu količinu potencijalnog elektronskog otpada.
Prema podacima firme Business Waste, vredni metali u ovim uređajima, poput bakra, srebra, zlata i paladijuma, vrede oko 271 milion funti. Ako se telefoni ne recikliraju pravilno, mogu zagađivati tlo i vodu, a njihove baterije predstavljaju rizik od požara.
Ovi iPhone modeli dobijaju iOS 26
Ako ste kupili iPhone u poslednjih nekoliko godina, verovatno ste na sigurnom. Uređaji sa A13 čipom i novijim podržavaju iOS 26, uključujući i nove modele iPhone 17 i iPhone Air, koji ga imaju fabrički instaliranog.
Modeli koji su kompatibilni sa iOS 26:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro / Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone SE (2. generacija i noviji)
Nadogradnja ili se oprostite
Ako vaš model nije podržan, ne paničite, ali nemojte ni ignorisati. Apple nudi mogućnost zamene starog telefona za popust, a postoje i mnoge opcije za odgovorno recikliranje.
Bacanje starog iPhone-a u kantu je loš potez. Osim gubitka dragocenih materijala, litijum-jonske baterije mogu eksplodirati. Ako je vreme za nadogradnju, uradite to odgovorno, a možda čak i zaradite nešto novca zauzvrat.
Šta dalje čeka korisnike
Prelazak sa iOS 25 na 26 pokazuje da Apple ubrzava tempo inovacija, sa većim oslanjanjem na veštačku inteligenciju i hardver sledeće generacije. Kako funkcije postaju složenije, stariji uređaji će sve brže ostajati bez podrške.
To znači da će korisnici iPhone-a verovatno imati kraće periode softverske podrške u budućnosti. Više nije samo stvar novih funkcija, već i opstanka u tehnološkom pejzažu koji se ubrzano menja.
