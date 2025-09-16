Slušaj vest

Google se suočava sa prvom tužbom zbog svoje AI funkcije "Overviews", a tužbu je podnela Penske Media, izdavačka kuća koja stoji iza velikih brendova poput Rolling Stone, Billboard, Variety i Hollywood Reporter. U tužbi se navodi da Google koristi sadržaj sa njihovih sajtova kako bi napajao AI preglede, bez dozvole i naknade, čime direktno šteti njihovom poslovanju.

Penske tvrdi da ova praksa ne samo da je nezakonita, već i da nanosi ozbiljnu finansijsku štetu. Funkcija "AI Overviews", koja korisnicima odmah daje odgovore na pretrage, prema tužbi odvraća ljude od toga da posete originalne izvore, čime se smanjuje saobraćaj na sajtovima izdavača i samim tim i prihodi od oglašavanja i partnerskih programa.

Opasna statistika, 20% pretraga gubi publiku

U tužbi se navodi da oko 20% Google pretraga koje bi ranije vodile ka Penske-ovim sajtovima sada prikazuju AI preglede, koji korisnicima pružaju sažetak informacija bez potrebe da kliknu na izvor. Ova cifra, kako tvrde iz Penske Media, raste i predstavlja sve veći problem za sve digitalne izdavače.

Posledice su već vidljive. Kompanija navodi da je njen prihod iz partnerskih izvora tokom 2024. godine opao za više od trećine u odnosu na vrhunac iz prethodnih godina. Za digitalne medije koji se u velikoj meri oslanjaju na saobraćaj i klikove za ostvarenje prihoda, ovakav pad predstavlja ozbiljnu pretnju održivosti poslovanja.

AI pretrage povećavaju raznolikost sajtova

Google nije ostao bez odgovora. Portparol kompanije, Hose Kastenjeda, izjavio je da će se Google "braniti od ovih neosnovanih tvrdnji" i istakao da funkcija "AI Overviews" zapravo doprinosi većoj raznolikosti izvora koji dobijaju saobraćaj. Kompanija tvrdi da ova funkcija ne smanjuje posete, već ih redistribuira.

Ipak, mnogi izdavači se ne slažu sa ovim stavom. Njihov argument je jednostavan: ako korisnik dobije sve odgovore odmah u Google rezultatima, bez potrebe da poseti izvorni sajt, izdavači gube priliku da monetizuju svoj sadržaj. To otvara pitanje da li AI alati treba da plaćaju za sadržaj koji koriste.

Nije prvi slučaj, ali jeste prvi veliki

Iako je ovo prvi slučaj u kome veliki američki izdavač tuži Google zbog korišćenja AI u pretragama, nije u pitanju izolovani incident. Ranije ove godine, kompanija Chegg, poznata po obrazovnim uslugama i iznajmljivanju udžbenika, podnela je sličnu tužbu tvrdeći da je Google-ova AI funkcija drastično smanjila broj poseta njihovom sajtu.

Za razliku od Chegg-a, koji ima specifičnu obrazovnu nišu, tužba Penske Media ima potencijal da izazove mnogo šire posledice u industriji digitalnog izdavaštva. Reč je o velikim brendovima koji pokrivaju muziku, film, zabavu i pop kulturu, što ovoj tužbi daje dodatnu težinu i pažnju javnosti.

AI i zakon, sve više slučajeva protiv velikih igrača

Google nije jedina AI kompanija koja se našla pod pravnim pritiskom. New York Times je krajem 2023. tužio OpenAI, tvrdeći da su njihovi članci korišćeni za obuku AI modela bez odobrenja ili naknade. U međuvremenu, Anthropic je pristao na nagodbu u vrednosti od 1,5 milijardi dolara zbog sličnih optužbi u vezi sa svojim četbotom Claude.

Ove tužbe pokazuju sve veći sukob između tehnoloških inovacija i prava izdavača. Kako AI alati postaju sve prisutniji, pitanje autorskih prava, fer upotrebe i pravične nadoknade postaje centralna tema u odnosima između tehnoloških kompanija i medijske industrije. Tužba Penske Media mogla bi postati presedan koji će oblikovati buduće odnose u digitalnom ekosistemu.