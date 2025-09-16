U neočekivanom potezu, Xiaomi je najavio da neće izbaciti seriju Xiaomi 16. Umesto toga, kompanija direktno prelazi na seriju Xiaomi 17, sa planiranim lansiranjem već ovog meseca. Ova odluka je doneta kako bi Xiaomi ubrzao svoj ulazak u premijum segment telefona predstavljajući najnoviju tehnologiju ranije nego inače.

Serija Xiaomi 17 biće predstavljena sa tri modela, svi opremljeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom. Ovaj moćni hardver ima za cilj direktno da se suprotstavi novoj Apple-ovoj seriji iPhone 17, što pokazuje ambiciju Xiaomija da se takmiči sa jednim od najvećih igrača na tržištu.

Foto: Shutterstock

Jasan izazov Apple-ovoj dominaciji

Predsednik Xiaomija, Lu Veibing, jasno je stavio do znanja da je preskakanje serije 16 bilo strateška odluka. Cilj kompanije je da se novi flagship telefoni suoče sa Apple-om na ravnopravnom nivou. Ova smela izjava pokazuje rastuće samopouzdanje Xiaomija nakon pet godina truda da uđe u premijum segment.

Prema Veibingu, serija Xiaomi 17 predstavlja najvažniji napredak u istoriji flagship telefona kompanije. Lansiranjem mesec dana ranije nego prošle godine, Xiaomi želi da privuče pažnju i jasno pokaže spremnost da se direktno suprotstavi Apple-u.

Foto: Shutterstock

Tri modela sa različitim ulogama

Serija Xiaomi 17 uključuje modele Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Osnovni Xiaomi 17 je kompaktan premijum telefon koji će zadržati cenu sličnu prošlogodišnjoj generaciji, što ga čini privlačnim izborom za korisnike koji žele performanse bez velikog poskupljenja.

Pro modeli su predstavljeni kao naprednije opcije. Xiaomi 17 Pro biće kompaktan telefon sa posebnim fokusom na mobilnu fotografiju, dok se od 17 Pro Max modela očekuje da bude najspektakularniji Xiaomi telefon do sada, posebno kada je reč o kameri. Informacije o eventualnom Ultra modelu za sada nisu poznate.

Foto: Shutterstock

Pet godina puta ka premijumu

Lu Veibing je istakao da je serija Xiaomi 17 rezultat petogodišnjeg procesa ulaska u segment premijum telefona. Tokom tog perioda, Xiaomi je pažljivo proučavao konkurenciju i postavio iPhone kao merilo kvaliteta i inovacija.

Ovaj pristup je naterao kompaniju da se fokusira ne samo na tehničke specifikacije, već i na pružanje superiornog korisničkog iskustva kroz duboku integraciju hardvera i softvera. Serija Xiaomi 17 je proizvod upravo te promišljene strategije.

Foto: Printscreen/Apple

Velika ulaganja u inovacije

Iza novog flagship telefona stoji ogromna posvećenost istraživanju i razvoju. Kompanija je u poslednjih pet godina uložila preko 100 milijardi juana u R&D i planira da taj iznos udvostruči u narednih pet godina. Ova posvećenost jasno pokazuje nameru Xiaomija da se snažno pozicionira u premijum segmentu.

Xiaomi takođe najavljuje da će serija 17 doneti nove funkcije koje će odstupati od uobičajenog ciklusa unapređenja. Kompanija želi da zadrži pažnju korisnika inovacijama koje prevazilaze uobičajena poboljšanja, najavljujući novu eru uzbuđenja na tržištu flagship telefona.