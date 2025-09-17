Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp ponovo je intervenisao kako bi sprečio zabranu TikToka u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je potpisao svoje četvrto izvršno naređenje koje odlaže primenu zakona koji zahteva da TikTok proda svoje američke operacije američkoj kompaniji. Ovim potezom produžen je rok do 16. decembra 2025. godine, čime je aplikaciji omogućeno dodatno vreme da finalizuje dogovor i ostane dostupna na telefonima u SAD.

Iako je zabrana formalno na snazi, izvršno naređenje nalaže federalnim vlastima da tokom ovog perioda ne preduzimaju mere protiv TikToka. Ovo je četvrti put da Tramp koristi ovakvo naređenje kako bi odložio sprovođenje Zakona o zaštiti Amerikanaca od aplikacija pod kontrolom stranih protivnika, što pokazuje njegovu nevoljnost da odmah primeni ovaj zakon.

Foto: Shutterstock

Pravni sukob između zakona i izvršnih naredbi

Zakon o zaštiti Amerikanaca od aplikacija pod kontrolom stranih protivnika usvojen je u Senatu i potpisao ga je predsednik Džo Bajden prošlog aprila. Zvanično je stupio na snagu 20. januara ove godine i cilja na blokiranje aplikacija pod kontrolom stranih protivnika, pri čemu je TikTok glavni cilj. Uprkos jasnim odredbama zakona, ponovljena izvršna naređenja su u praksi obustavila njegovo sprovođenje.

Ovaj sukob između zakonodavne namere i izvršne akcije stvara pravnu neizvesnost. Dok zakon zahteva prodaju TikTokovih operacija ili njegovu zabranu, predsednička naređenja odlažu taj proces, što postavlja pitanje granica izvršne vlasti. Očekuje se da bi Kongres mogao da reaguje ukoliko se zabrana nastavi ignorisati.

Foto: Profimedia / True Images / Alamy

Složeni pregovori sa ByteDance-om

Iza kulisa, pregovori između matične kompanije TikToka ByteDance-a, američkih investitora i vlade su komplikovani i spori. ByteDance i kineske vlasti žele da zaštite svoje interese, odbijajući uslove koje smatraju nepravednim ili previše zahtevnim. Uplitanje kineske vlade dodatno otežava prodaju, jer Peking želi da sačuva kontrolu nad tehnologijom i podacima.

Sa američke strane postoji pritisak da se smanji kineski uticaj u tehnološkom sektoru i da se osigura da nova vlasnička struktura u potpunosti poštuje bezbednosne zahteve SAD. Ovi pregovori su postali ključni deo šireg trgovinskog sukoba između SAD i Kine, koji seže daleko izvan same aplikacije.

Foto: Shutterstock

Dogovor blizu, ali još nije postignut

Prema izveštajima, dogovor je blizu, ali detalji se i dalje razrađuju. Jedan od bitnih elemenata koji se razmatra jeste da američki partneri možda neće kupiti TikTokov algoritam, već će ga samo izdavati pod zakup. Ovaj pristup omogućio bi normalan rad aplikacije, ali bi i dalje zadržao intelektualnu svojinu u rukama Kine, što dovodi u pitanje koliko će američka strana zaista imati kontrolu.

Takođe, u predloženom aranžmanu američka vlada dobila bi mesto u odboru nove američke TikTok kompanije, što bi predstavljalo nadzor, ali verovatno ne i potpunu kontrolu kakvu su zakonodavci prvobitno zamislili. Ovaj kompromis pokazuje koliko je teško uskladiti bezbednosne zahteve i poslovne realnosti.

Foto: Golib Golib Tolibov / Alamy / Profimedia

Šta ako dogovor propadne

Sa produženim rokom do sredine decembra, svi očekuju da li će prodaja TikTokovih američkih operacija biti završena na vreme. Ako se dogovor ne postigne, zabrana bi mogla konačno stupiti na snagu i aplikacija bi bila uklonjena sa američkih uređaja. Međutim, stalna odlaganja i komplikovani pregovori čine vremenski okvir neizvesnim.

U međuvremenu, kritičari sumnjaju da li će prodaja i mere nadzora zaista rešiti osnovne zabrinutosti o sigurnosti podataka i uticaju stranih sila. Saga o TikToku ističe izazove regulisanja globalnih tehnoloških kompanija u uslovima rastućih geopolitičkih tenzija, bez lakih rešenja na vidiku.