Nakon višegodišnjih parnica i globalnog skandala koji je uzdrmao poverenje u društvene mreže, kompanija Meta počinje sa isplatom ogromne nagodbe vredne 725 miliona dolara. Ova suma namenjena je korisnicima Facebooka u Sjedinjenim Američkim Državama koji su pogođeni nelegalnim deljenjem privatnih podataka sa firmom Cambridge Analytica.

Isplate kreću nakon što je američki sud 27. avgusta 2025. dao zeleno svetlo, a proces raspodele novca trajaće oko deset nedelja. U igri je oko 18 miliona korisnika čiji su zahtevi za naknadu prošli proveru i potvrđeni kao validni.

Ko ima pravo na isplatu, i koliko tačno dobija?

Pravo na naknadu imali su svi korisnici koji su imali aktivan Facebook nalog u periodu od 24. maja 2007. do 22. decembra 2022. godine. Prijave su zatvorene 25. avgusta 2023, a pristiglo je skoro 29 miliona zahteva, od kojih je 18 miliona verifikovano i prihvaćeno.

Ukupno oko 540 miliona dolara iz nagodbe biće podeljeno među tim korisnicima. Iznos koji će svaki pojedinac dobiti zavisi od dužine korišćenja platforme u navedenom periodu, za svaki mesec aktivnog naloga dodeljuje se jedan “alokacioni poen”. Više poena znači veći udeo u ukupnoj sumi.

Gde stiže novac i šta ako ne uspe?

Novac će korisnicima biti isplaćivan direktno na bankovne račune, putem PayPala, Venmo, Zelle servisa ili preko virtuelne prepaid Mastercard kartice. Proces je digitalizovan kako bi korisnicima bio što pristupačniji i kako bi se izbegle dodatne komplikacije.

U slučajevima kada transakcije ne uspeju ili podaci korisnika budu zastareli, Meta će slati dodatne mejlove sa uputstvima za ažuriranje informacija. Cilj je da što veći broj korisnika dobije ono što im pripada, bez dodatnog odlaganja.

Skandal koji je sve pokrenuo

Cela pravna saga počela je 2018. godine kada je otkriveno da je britanska kompanija Cambridge Analytica imala pristup privatnim podacima oko 87 miliona korisnika Facebooka. Podaci su, između ostalog, korišćeni za političko profilisanje tokom predsedničke kampanje Donalda Trampa 2016. godine.

Iako Meta, tada još uvek poznata kao Facebook Inc., nije priznala pravnu odgovornost, skandal je izazvao ogromnu buru u javnosti i otvorio pitanja o odgovornosti tehnoloških giganata kada je reč o zaštiti privatnosti korisnika.

Šta se menja posle nagodbe?

Nakon što je priča dospela u javnost, Meta je bila primorana da uvede ozbiljne promene u načinu na koji rukuje korisničkim podacima. Ograničen je pristup trećih strana, uvedene su nove bezbednosne kontrole, a korisnicima su dati jasniji alati za upravljanje privatnošću.

Iako novac iz nagodbe ne može poništiti štetu koja je već načinjena, ovaj pravni presedan postavlja standarde za buduće slučajeve i šalje poruku da ni najveće kompanije nisu iznad zakona kada je reč o zaštiti ličnih podataka.