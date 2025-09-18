Slušaj vest

Velika Britanija je na ivici tehnološke revolucije, nakon što su vodeće američke kompanije iz oblasti veštačke inteligencije najavile investicije vredne desetine milijardi funti. Šef Nvidije, Džensen Huang, izjavio je da će Velika Britanija postati „AI supersila“, naglašavajući da zemlja ima neophodnu stručnost i istraživačke kapacitete, ali da joj nedostaje infrastruktura.

Najveća pojedinačna investicija dolazi od Microsofta, koji ulaže 30 milijardi dolara (22 milijarde funti), što predstavlja njihovo najveće ulaganje van Sjedinjenih Država. Ova ulaganja su deo šireg sporazuma između britanske vlade i nekoliko američkih tehnoloških giganata, poznatog kao Sporazum o tehnološkom prosperitetu.

Infrastruktura je ključ

Nvidia, lider u proizvodnji čipova za veštačku inteligenciju, udružuje snage sa britanskom infrastrukturnom firmom Nscale, kako bi izgradili nove centre za obradu podataka širom Ujedinjenog Kraljevstva. Huang je izjavio da mu je cilj da u Velikoj Britaniji izgradi kompaniju za AI infrastrukturu koja bi potom mogla da se širi globalno.

Veštačka inteligencija zahteva ogromne količine procesorske snage i servera. Zato je razvoj infrastrukture od suštinskog značaja za njeno funkcionisanje. Ovi centri će omogućiti bolju dostupnost AI usluga i povećati konkurentnost britanskog tržišta.

Microsoft vidi priliku za ubrzan ekonomski rast

Izvršni direktor Microsofta, Satja Nadela, rekao je da očekuje da će ulaganja u AI imati direktan uticaj na produktivnost i rast britanske ekonomije. On veruje da se efekti mogu očekivati već za pet godina, umesto deset koliko se prvobitno procenjivalo.

Nadela je rekao da ga najviše interesuje kako će se uzbuđenje oko AI pretočiti u konkretan rast BDP-a i unapređenje uslova rada. On je AI uporedio sa pojavom ličnih računara 1990-ih, kada su oni postali nezaobilazni deo svake kancelarije.

Superkompjuter u Eseksu

U Eseksu, u mestu Loughton, biće izgrađen novi superkompjuter, koji je prvi put najavljen u januaru, ali sada i zvanično dobija podršku Microsofta. Projekat je deo šire AI inicijative i ima za cilj da pozicionira Veliku Britaniju kao jednog od globalnih lidera u AI infrastrukturi.

Paralelno s tim, severoistočna Engleska je proglašena „zonom AI rasta“, sa potencijalom za više od 5.000 novih radnih mesta i milijarde u privatnim investicijama. Među kompanijama koje ulažu su OpenAI, Nvidia, Nscale i Arm, koje zajedno rade na projektu Stargate UK u Cobalt Parku, Nortamberlend.

Kritike o potrošnji energije i uticaju na društvo

Iako su benefiti AI tehnologije mnogobrojni, postoje ozbiljne zabrinutosti u vezi sa njenom potrošnjom energije. Džensen Huang iz Nvidije rekao je da očekuje da solarna energija igra važnu ulogu u napajanju ovih sistema, ali da su u kratkom roku neophodni i gasni agregati van mreže, kako bi se izbeglo opterećenje javnog sistema.

Satja Nadela je dodao da sve tehnološke inovacije prolaze kroz cikluse entuzijazma i razočaranja, upozoravajući da AI ne treba ni precenjivati ni potcenjivati. Istakao je da bi AI mogao da unapredi dizajn sistema za obnovljivu energiju, kao i da pomogne u rešavanju ključnih izazova u zdravstvu, javnim uslugama i poslovanju.

Pitanja oko regulative i koristi

Britanska vlada tvrdi da novi tehnološki sporazum ne uključuje nikakve ustupke za velike tehnološke firme, poput ukidanja poreza ili promena u autorskim pravima. Digital Services Tax, koji godišnje donosi oko 800 miliona funti, uglavnom od američkih kompanija, ostaje na snazi.

Ministarka za tehnologiju, Liz Kendal, naglasila je da nije bilo dogovora sa AI firmama o autorskim pravima, što je posebno važno za kreativni sektor, koji je izrazio zabrinutost zbog korišćenja njihovih radova bez dozvole. Kampanja Foxglove takođe je upozorila da bi građani mogli snositi troškove ogromne potrošnje energije AI sistema.

Ključne investicije i učesnici u sporazumu

Sporazum o tehnološkom prosperitetu uključuje sledeće glavne učesnike i investicije:

Microsoft, 30 milijardi dolara za AI infrastrukturu i superkompjuter u Eseksu

Google, 5 milijardi funti za istraživanje i infrastrukturu u naredne dve godine

Nvidia, ulaganja u podatkovne centre i AI infrastrukturu kroz partnerstvo sa Nscale

OpenAI, Arm, Nscale, učestvuju u projektu Stargate UK u Nortamberlendu

Uz prisustvo lidera poput Nadela, Huanga i Sema Altmana iz OpenAI-a, nova faza britansko-američke saradnje simbolično je obeležena tokom državne večere sa kraljevskom porodicom u zamku Vindzor.