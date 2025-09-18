Slušaj vest

Najpovoljniji električni automobil kompanije Kia, model EV2, uskoro ulazi u proizvodnju u fabrici u Žilini, Slovačka. Ovaj mali krosover trebalo bi da se na tržištu pojavi početkom naredne godine, sa cenom ispod 30.000 evra. Ipak, ne očekujte da će se Kia uključiti u trku obaranja cena. Kako kaže generalni direktor Kia Evropa, Mark Hedrih, postoji pravilo koje se ne krši. Svaki automobil mora donositi profit.

To pravilo oblikuje kompletnu strategiju kompanije za električna vozila. Dok konkurenti pokušavaju da privuku kupce niskim cenama, Kia zadržava distancu. Razlog je jasan. U pozadini se sprema ozbiljna finansijska oluja. Kako Evropa pooštrava propise o emisijama i prelazi na visokotehnološka, softverski definisana vozila, proizvođači se suočavaju sa investicionim pritiskom koji lako može da ih potopi.

Zašto Kia odbija da prodaje EV po ceni koja ne donosi profit

Hedrih to naziva investicionom liticom. Ogroman talas troškova dolazi ka svakom proizvođaču, a jedini način da se preživi jeste da se zarađuje na svakom vozilu. Od razvoja baterija do naprednih bezbednosnih sistema i obaveznih softverskih ažuriranja, prelazak na električna vozila troši budžete brže nego što se mogu obnoviti.

Evropski cilj da se postigne nulta emisija nije samo ekološki projekat. To je finansijski izazov visokog rizika, koji zahteva precizno planiranje i ogromna ulaganja. Kia ne juri brojke po svaku cenu. Prema Hedrihu, model koji danas gubi novac može sutra celu kompaniju povući u provaliju.

Foto: Youtube Printscreen

Kia ne želi da učestvuje u trci ka dnu

Kia zna šta potrošači žele, električni automobil koji ne prazni novčanik. Ipak, Hedrih kaže da postoje granice koje se ne prelaze. Obaranje cena zarad tržišnog udela može da uništi profitabilnost, oslabi brend i ugrozi buduće inovacije. To je balansiranje na ivici, ali Kia ne želi da napravi pogrešan korak.

Državne subvencije mogu pomoći, ali mnoge zemlje već povlače te podsticaje, baš u trenutku kada inflacija i cena komponenti rastu. Električni automobil od 20.000 evra možda zvuči primamljivo, ali ako troši više nego što donosi i ne može da pokrije troškove razvoja novih modela, postaje teret. Za Kiju, održiva gradnja znači pametno planiranje, čak i ako to znači da neće praviti najjeftinije modele.

Foto: Shutterstock

Kia još uvek ne odustaje od motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Iako se sve više fokusira na elektrifikaciju, Kia još uvek ne napušta klasične motore. Hedrih jasno kaže da hibridi, plug-in hibridi pa čak i dizel još uvek imaju svoju ulogu u evropskoj strategiji brenda. Potražnja je i dalje raznolika, a propisi ne zabranjuju u potpunosti motore sa unutrašnjim sagorevanjem, naročito u istočnoj i južnoj Evropi gde elektrifikacija kasni.

Ovakav pristup je i strateški i pragmatičan. Održavanjem širokog portfolija pogonskih sistema, Kia ostaje fleksibilna dok se tržišta razvijaju i propisi menjaju. Cilj nije elektrifikacija po svaku cenu, već postepena, održiva tranzicija koja ne ugrožava stabilnost. Kia gradi mostove, ne ruši ih.

Budućnost zahteva profit, a ne samo napredak

Za kupce koji očekuju električni automobil od 15.000 evra, Kia ima jedno jasno upozorenje. Jeftino ne sme da znači neprofitabilno, naročito u eri kada softverske platforme, kazne zbog emisije i rast cena sirovina preoblikuju kompletnu auto-industriju. Umesto toga, brend želi da ponudi stvarnu vrednost bez žrtvovanja održivosti.

Hedrihova izjava deluje kao jasan signal u industriji koja često promoviše pristupačnost, ali retko postavlja pitanje dugoročne održivosti. Pravi izazov nije lansirati električno vozilo. Pravi izazov je zadržati njegovu profitabilnost dok se regulative menjaju, tehnologije razvijaju i očekivanja potrošača rastu. Kia igra na duge staze, čak i ako to znači da odbije kratkoročni aplauz tržišta.