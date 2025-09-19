Slušaj vest

Google je odlučio da iznenadi korisnike Windows operativnog sistema lansiranjem potpuno nove desktop aplikacije koja omogućava pretragu bez otvaranja internet pregledača. Ovaj potez predstavlja retku, ali značajnu promenu u strategiji kompanije, koja se do sada uglavnom fokusirala na veb servise.

Nova aplikacija omogućava brzo pronalaženje fajlova, dokumenata, aplikacija i internet sadržaja jednostavnom prečicom na tastaturi. Umesto pokretanja Chrome-a, dovoljno je pritisnuti Alt + Space i korisnik odmah dobija pristup pametnoj Google pretrazi.

Foto: Shutterstock

Funkcija koja podseća na Spotlight sa Mac računara

Aplikacija za Windows funkcioniše na vrlo sličan način kao Spotlight pretraga na Apple-ovom macOS sistemu. Kada se aktivira, otvara se traka za pretragu gde korisnik može uneti bilo šta od naziva lokalnog fajla do pitanja za Google pretraživač.

Ovo je posebno korisno za korisnike koji vole jednostavnost i brzinu, jer sve informacije dolaze na jednom mestu, bez potrebe da se otvaraju dodatne aplikacije ili folderi. Google ovim potezom želi da ponudi elegantno i centralizovano iskustvo rada.

Foto: Shutterstock

AI alati donose novu dimenziju korisničkog iskustva

Jedna od ključnih prednosti nove Google aplikacije jeste integracija veštačke inteligencije. Zahvaljujući AI podršci, aplikacija ne samo da pretražuje već i razume šta korisnik traži, nudeći inteligentnije i relevantnije rezultate.

Korisnici mogu pretraživati lokalni sadržaj, fajlove na Google Drive-u, vesti i informacije sa interneta, sve iz jednog interfejsa. Ovo iskustvo podseća na korišćenje pretraživača koji je direktno ugrađen u sam operativni sistem.

Foto: Shutterstock

Google Lens stiže na Windows desktop

Osim pretrage tekstualnim unosom, nova aplikacija sadrži i integraciju sa Google Lens alatom, koji je do sada bio poznat prvenstveno korisnicima Android i iOS uređaja. Na Windows računarima Lens omogućava prepoznavanje teksta i slika sa ekrana.

Korisnici mogu selektovati tekst iz slika, prevoditi rečenice u realnom vremenu ili čak rešavati jednostavne matematičke zadatke. Ovo donosi dodatnu praktičnost za one koji često rade sa vizuelnim sadržajem ili dokumentima na stranom jeziku.

Foto: Shutterstock

Dostupnost i šta čeka korisnike u regionu

Iako aplikacija obećava mnogo, trenutno je dostupna isključivo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama i funkcioniše samo na engleskom jeziku. Google je ovu informaciju potvrdio na svom zvaničnom blogu, uz napomenu da se alat i dalje nalazi u fazi eksperimenta.

Korisnici iz Srbije i regiona još uvek neće moći da je koriste, ali se očekuje širenje podrške u narednim mesecima. S obzirom na potencijal koji aplikacija donosi, interesovanje u Evropi će nesumnjivo biti veliko.