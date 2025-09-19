Slušaj vest

Microsoft je najavio da će od 14. oktobra prestati sa pružanjem podrške za Office 2016 i Office 2019 verzije. To znači da korisnici neće dobijati dalja bezbednosna ažuriranja ni ispravke grešaka, što može ozbiljno ugroziti zaštitu podataka i stabilnost softvera. Bez ovih ažuriranja, korisnici rizikuju da postanu ranjivi na sajber napade i druge tehničke probleme.

Ova odluka stavlja tačku na popularne verzije koje su bile stubovi produktivnosti tokom poslednjih nekoliko godina. Nastavak korišćenja ovih verzija može dovesti do problema sa kompatibilnošću i otežati svakodnevni rad, naročito u poslovnim okruženjima gde je sigurnost prioritet.

Foto: Reuters

Zašto je važno preći na nove verzije

Prekid podrške znači da Microsoft neće više otklanjati greške niti pružati tehničku pomoć za Office 2016 i 2019. To može dovesti do pada produktivnosti zbog mogućih softverskih problema koji neće biti rešavani. Pored toga, bez sigurnosnih zakrpa, podaci korisnika mogu biti ugroženi.

U svetu gde digitalne pretnje rastu iz dana u dan, korišćenje zastarelog softvera postaje veliki rizik. Ova situacija jasno ukazuje na potrebu prelaska na savremenija rešenja koja garantiraju sigurnost i pouzdanost.

Foto: Shutterstock

Microsoft 365 kao primarni izbor za nove korisnike

Microsoft 365 se nameće kao logičan korak za one koji žele najnovije funkcije i stalna ažuriranja. Ovaj pretplatnički servis omogućava pristup Office alatima u cloud okruženju, što znači da se dokumenti mogu uređivati i deliti sa bilo kog uređaja i lokacije.

Uz Microsoft 365, korisnici dobijaju i pristup inovativnim AI funkcijama kao što je Copilot, koji može značajno unaprediti efikasnost rada. Fleksibilnost instalacije na do pet računara, tableta ili telefona dodatno olakšava svakodnevnu upotrebu u različitim situacijama.

Foto: Shutterstock

Alternativa za one koji preferiraju lokalnu instalaciju

Za korisnike kojima je važan rad bez konstantne internet konekcije, Microsoft nudi Office LTSC 2024 verziju. Ovaj paket omogućava klasičnu instalaciju na uređajima i idealan je za one koji žele stabilan i poznat radni ambijent, bez oslanjanja na cloud.

Ova opcija predstavlja dobru kompromisnu soluciju za firme i pojedince koji imaju specifične potrebe ili restrikcije u pristupu mreži, a ne žele da žrtvuju pouzdanost i funkcionalnost Office programa.

Foto: Shutterstock

Besplatna web verzija kao jednostavno rešenje

Microsoft je pripremio i besplatnu web verziju Microsoft 365 aplikacija, namenjenu korisnicima kojima su potrebni samo osnovni alati poput Worda, Excela i PowerPointa. Ova verzija omogućava korišćenje kroz internet pregledač, bez potrebe za instalacijom.

Ova opcija je posebno pogodna za one koji povremeno rade na dokumentima ili žele da brzo pristupe osnovnim funkcijama bez dodatnih troškova i komplikacija. Ipak, za ozbiljnije zahteve, preporučuje se prelazak na punu verziju Microsoft 365 ili Office LTSC 2024.