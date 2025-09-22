Slušaj vest

Torrenti su više od dve decenije prisutni kao jedan od najpopularnijih načina za razmenu digitalnih fajlova. Iako je tehnologija koja stoji iza torrenta sama po sebi potpuno legalna, njen najčešći kontekst, preuzimanje piratskog sadržaja, otvara brojna pitanja o zakonitosti i bezbednosti. Od filma i muzike do softverskih alata, torrenti su platforma na kojoj se najčešće razmenjuju materijali zaštićeni autorskim pravima, zbog čega je tema legalnosti torrenta često obavijena velom neizvesnosti.

Takođe, pored zakonskih aspekata, torrenti donose i značajne bezbednosne izazove. U današnjem digitalnom okruženju, preuzimanje fajlova s interneta je kao hodanje po ivici noža, sa svakim klikom raste rizik od zaraženih fajlova, malvera i krađe ličnih podataka. Iako svi znamo da piraterija nije zakonita, njeni negativni efekti i dalje ostaju često neprepoznati ili ignorisani.

Foto: Shutterstock

Torrent tehnologija: Legalna ili ne?

Kada govorimo o torrentima, važno je razumeti razliku između same tehnologije i njenog sadržaja. Torrenti su zapravo ništa drugo nego p2p (peer-to-peer) mreže, alati koji omogućavaju korisnicima da dele fajlove direktno sa drugim korisnicima. Korišćenje ove tehnologije za potpuno legalne svrhe, kao što je deljenje open-source softvera ili edukativnih materijala, potpuno je u skladu sa zakonima.

Međutim, realnost je drugačija. Torrent mreže su uglavnom povezane s nelegalnim sadržajem, posebno filmovima, serijama i softverom koji je zaštićen autorskim pravima. Zakon u Srbiji jasno stavlja do znanja da je preuzimanje i deljenje takvih materijala bez odobrenja nosilaca prava zabranjeno, a posledice mogu biti ozbiljne. Iako je u praksi retko da se protiv pojedinaca sprovodi kazneni postupak, zakonske posledice postoje, i korisnici koji se bave piraterijom teoretski se suočavaju sa novčanim kaznama.

Foto: Thinkstock

Bezbednosni rizici preuzimanja putem torrenta

Jedan od ključnih razloga zbog kojih bi korisnici trebalo da budu oprezni pri korišćenju torrenta jeste rizik od malvera. Mnogi torrent fajlovi nisu provereni, a mnogi sadrže zlonamerni softver poput virusa, ransomware-a ili špijunskih programa koji mogu ozbiljno ugroziti računar i lične podatke. Virusne infekcije mogu nastati jednostavnim preuzimanjem fajla, a ovi malveri često dolaze u paketu sa željenim sadržajem, čineći ih još opasnijima.

Osim toga, torenti često dolaze sa neproverenim izvorima, što znači da preuzimanje fajlova može biti ne samo ilegalno, već i štetno za vaš uređaj. Čak i ako fajl izgleda bezopasno, uz njega mogu doći skriveni programi koji mogu preuzeti kontrolu nad vašim uređajem, krasti privatne informacije, ili izazvati tehničke poteškoće. Zbog toga je ključno koristiti anti-virusnu zaštitu i biti svestan opasnosti pre nego što odlučimo da preuzimamo fajlove.

Foto: Shutterstock

Piraterija u svetu: Globalni fenomen

Piraterija nije problem samo u Srbiji, ona je globalna pojava koja se manifestuje u različitim obimima širom sveta. Neke zemlje beleže alarmantne stope piraterije, dok su druge nastojale da je suzbiju. Na primer, Rusija, Gruzija i Zimbabve imaju stope piraterije koje prelaze 90%, što ukazuje na ozbiljan problem s nelegalnim sadržajem u tim zemljama. U Rusiji, stanje je dodatno pogoršano činjenicom da su zakoni o autorskim pravima postali fleksibilniji usled sankcija, što je efektivno omogućilo širenje piraterije.

S druge strane, zemlje poput Kine i Indije suočavaju se sa sličnim izazovima, iako se zakonodavne mere u tim zemljama sprovode mnogo strože. Iako se piraterija u mnogim zemljama bori kroz zakonske reforme i javne kampanje, i dalje je veoma prisutna, a piratski sadržaj se lako širi putem nelegalnih sajtova i torrent mreža. U nekim regionima, kao što je Zimbabve, piraterija je čak postala svakodnevna praksa zbog ekonomskih teškoća i nemogućnosti pristupa legalnim servisima.

Foto: Shutterstock

Zašto ljudi i dalje koriste torrente?

Iako su piratski sadržaji jasno zabranjeni, brojni korisnici i dalje biraju ovu opciju zbog raznih razloga. Prvo, cena legalnog sadržaja je u mnogim zemljama jednostavno previsoka. Filmovi, serije, muzika i softver često su nedostupni zbog geografskih ograničenja ili visokih cena licenci, što korisnike tera da potraže alternativne načine preuzimanja sadržaja. U Srbiji i mnogim zemljama Balkana, cena legalnih streaming usluga često nije dostupna prosečnom korisniku, zbog čega torrent postaje primamljiv izbor.

Pored toga, svest o autorskim pravima još uvek nije dovoljno razvijena u mnogim delovima sveta, uključujući i Srbiju. Mnogi korisnici jednostavno nisu svesni pravnih posledica koje mogu nastati zbog preuzimanja piratskog sadržaja, a piratski sajtovi i torrent mreže nude brz i jednostavan pristup željenim materijalima. Iako je teško opravdati pirateriju, visoke cene i ograničen pristup legalnim izvorima čine da mnogi korisnici biraju ovaj "brži" put.

Foto: Shutterstock

Zaključak: Da li se isplati rizikovati?

Torrent tehnologija sama po sebi nije problem, ali način na koji se koristi može biti izuzetno rizičan. Preuzimanje sadržaja zaštićenog autorskim pravima putem torrent mreža može dovesti do ozbiljnih pravnih posledica, a dodatno ugrožava bezbednost korisnika. Piraterija nije samo pravno sporna, već može izazvati ozbiljne sigurnosne prijetnje, uključujući malver i krađu podataka.

Na kraju, najbolje rešenje je uvek legalna alternativa. Iako torenti i dalje ostaju popularni zbog svoje pristupačnosti, razmislite dobro pre nego što odlučite da preuzimate sadržaj. Bezbednost vaših podataka i poštovanje zakona trebali bi biti na prvom mestu.