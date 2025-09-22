Slušaj vest

OpenAI je konačno uveo roditeljsku kontrolu na ChatGPT, ali pitanje je da li je prekasno. Nakon što su roditelji tinejdžera koji su tragično izgubili živote nakon korišćenja AI chatbota svedočili pred Kongresom, društvo se našlo na prekretnici. Na neki način, ovaj potez dolazi previše kasno ili možda je to samo početak borbe protiv ogromnog problema koji postaje sve teži za kontrolisanje.

U postu na blogu, koji je objavljen u utorak, OpenAI je najavio nove opcije koje omogućavaju roditeljima da povežu svoj nalog sa nalogom svoje dece, da im onemoguće određene funkcionalnosti, pa čak i da postave "crne sate" kada deca neće imati pristup ovoj moćnoj platformi. Uz to, roditelji će moći da dobijaju obaveštenja ako se čini da su njihova deca u distressu dok četuju sa ChatGPT-om. Ovo su koraci u pravom smeru, ali je pitanje, hoće li biti dovoljni?

Foto: Shutterstock

Nove funkcije za sigurnost i zaštitu dece

Ali, to nije sve. OpenAI planira još jednu meru koja bi mogla da donese promene, sposobnost ChatGPT-a da detektuje korisnike mlađe od 18 godina i automatski ih štiti od sadržaja koji nije odgovarajući za njihov uzrast. Zvuči obećavajuće, ali još uvek postoji mnogo nepoznanica. Da li će AI stvarno moći da prepozna suptilne signale da je neko u opasnosti ili da je previše povučen? I ako tako nešto detektuje, kako će reagovati?

"Ako nismo sigurni u nečiji uzrast ili imamo nepotpune informacije, uzećemo sigurniji pristup i podrazumevano ćemo postaviti iskustvo za mlađe od 18 godina," piše u postu. "Odraslima ćemo omogućiti da dokažu svoj uzrast kako bi otključali odrasle funkcionalnosti." Da li je ovo samo još jedan pokušaj da se reše problemi koji možda nisu potpuno razumljivi? A da li ćemo ikada moći da stvorimo potpuno bezbedno digitalno okruženje?

Foto: Shutterstock

Bezbednost pre privatnosti: prioritet za OpenAI

Sem Altman, CEO OpenAI-a, nedavno je otvoreno govorio o tragedijama koje su se desile i šta kompanija planira da učini u budućnosti. Iako je jasno da OpenAI ulaže napore da zaštiti mlade korisnike, sam Altman je priznao da bi mogli da urade mnogo više. U njegovim rečima, bezbednost je postavljena ispred privatnosti i slobode. Da li je to uopšte opravdano? Da li bi mladi korisnici trebalo da budu zaštićeni čak i ako to znači odreći se delimične slobode koju digitalni svet nudi?

"Bezbednost stavljamo ispred privatnosti i slobode za tinejdžere, ovo je nova i moćna tehnologija, i verujemo da maloljetnici moraju da imaju značajnu zaštitu," napisao je Altman. Možda je ovo neophodno, ali je jasno da balansiranje između zaštite i slobode u digitalnom okruženju neće biti lako. Da li ćemo uskoro videti još više restrikcija koje će stvoriti još veće digitalne “provale” za mlade koji traže slobodu?

Sem Altman Foto: Shutterstock

Pokušaj prevencije: "Verovatno nismo spasili njihove živote"

Pre nego što je svedočio pred Kongresom ove nedelje, Altman je otvoreno govorio o ovoj tragediji i o tome šta je OpenAI mogao da uradi da je spreči. Njegove reči su bile iskrene, ali da li dovoljno hrabre? "Verovatno su pričali o [samoubistvu], i verovatno nismo spasili njihove živote," rekao je Altman. To je bolna istina koja nosi sa sobom težinu, ali šta je OpenAI stvarno mogao da uradi drugačije?

"Možda smo mogli da kažemo nešto bolje. Možda smo mogli da budemo proaktivniji. Možda smo mogli da damo bolje savete o tome, 'hej, treba ti pomoć,'" priznao je Altman. Ova refleksija na promašene prilike je poziv na buđenje za sve nas, da shvatimo koliko su preciznost i odgovornost ključni kada je reč o tehnologijama koje oblikuju živote mladih.

Foto: Shutterstock

Kriza mentalnog zdravlja: Poziv na bržu akciju

Dok je žena, čiji je sin sada u rezidencijalnom tretmanu zbog krize izazvane AI-em, govorila pred Kongresom, njene reči su odzvanjale sa dubokom tugom i zabrinutošću. "Naša deca nisu eksperimenti, nisu podaci ili centri za profit," rekla je. Ovo je poziv na akciju koji se ne može ignorisati. Postavlja se pitanje, da li tehnologija treba da bude alat za dobro, ili će i dalje biti previše okrenuta ka profitu, bez dovoljno obzira na ljude kojima bi trebalo da služi?

"Ovo je krizna situacija u javnom zdravlju koju vidim. Ovo je rat za mentalno zdravlje, i zaista imam utisak da gubimo," dodala je. Ove reči su uzvik nade i očaja u isto vreme, poziv na hitnu promenu, jer mentalno zdravlje mladih ne može da čeka. Tehnologija može biti spas, ali isto tako može biti i opasnost, ako ne postavimo jasne granice.