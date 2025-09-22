Skriveni detalji TikTok dogovora: SAD postaje većinski vlasnik?
Portparolka Bele kuće, Karolin Levit, izjavila je da se očekuje da će TikTok dogovor biti potpisan "u narednim danima." Ova izjava dolazi nakon što je predsednik Donald Tramp u petak podelio obaveštenje koje nije mnogo pomoglo da se razjasni trenutna situacija nakon razgovora sa kineskim predsednikom Si Đipingom.
Trump je na svom Truth Social nalogu napisao da su on i Si postigli "napredak" u vezi sa "odobrenjem TikTok dogovora" i dodao da "ceni TikTok odobrenje." Takođe je novinarima u Ovalnoj kancelariji rekao da je "odobrio TikTok dogovor," izveštava Rojters. Međutim, ništa nije bilo potpuno jasno.
Medijski izveštaji s obe strane sveta
Kineski državni mediji dali su drugačiju verziju ovog razgovora. Prema izveštaju The New York Times-a, Si je saopštio da "kineska vlada poštuje želje dotične kompanije i raduje se što su pregovori u skladu sa tržišnim pravilima." On je takođe naglasio da rešenje mora biti u skladu sa kineskim zakonima i propisima i da uzima u obzir interese obe strane.
Kineski mediji ističu kako je i dalje važno da sve bude u skladu sa zakonima i pravilnicima tržišta, kao i da se poštuju ekonomski interesi obe države. Ovo je ključni trenutak, jer bi dogovor mogao da postavi temelj za buduću saradnju ili možda još veće nesuglasice.
ByteDance se pojavljuje sa "neutralnom" izjavom
Vlasnik TikTok-a, ByteDance, nije mnogo pomogao u razjašnjavanju situacije. Izdali su kratku izjavu u kojoj su se zahvalili predsednicima Đipingu i -Trampu na naporima da TikTok ostane u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova izjava nije otkrila mnogo novih informacija, osim što potvrđuje da ByteDance planira da postupa u skladu sa važećim zakonima, kako bi TikTok ostao dostupan američkim korisnicima.
ByteDance-ova izjava deluje kao pokušaj balansiranja između američkih i kineskih interesa. Iako se naglašava posvećenost zakonima, ipak ostaje mnogo neodgovorenih pitanja u vezi sa budućim pravima i vlasničkim strukturama kompanije u SAD-u.
Svi detalji o dogovoru koji se očekuje
Tokom gostovanja na Fox News-u, Levit je otkrila nekoliko ključnih informacija. "Mi smo 100% sigurni da je dogovor završen. Sada samo treba da bude potpisan, a tim predsednika je u kontaktu sa kineskim kolegama kako bi to ostvarili."
Levit je dalje objasnila da će TikTok biti većinski u vlasništvu Amerikanaca. Na odboru koji upravlja aplikacijom u SAD-u biće sedam mesta, od kojih će šest pripadati Amerikancima. Takođe, Oracle će biti zadužen za kontrolu podataka i privatnosti, dok će algoritam biti pod američkom kontrolom. Ovi detalji su navodno već dogovoreni i sada je samo potrebno da se dogovor ozvaniči.
Finalne faze pregovora i potencijalna budućnost
Ove nedelje, pojavili su se izveštaji da su pregovori između SAD-a i Kine ušli u finalne faze. Navodno, predloženi uslovi uključuju novu aplikaciju za TikTok korisnike u SAD-u, koja će koristiti ByteDance tehnologiju za algoritam, ali sa američkom kontrolom i investicijama. Takođe, iznos od nekoliko milijardi dolara mogao bi da bude isplaćen Trampovoj administraciji kao deo ovog dogovora.
Iako su pregovori u završnoj fazi, još ništa nije zvanično potvrđeno. Tramp je odobrio TikTok-u čak četvrto produženje zabrane, što znači da obe strane imaju još vremena, do decembra, da postignu konačni dogovor. Čeka se finalni potpis, ali i dalje ostaje mnogo nejasnoća o tome šta će se tačno desiti.
