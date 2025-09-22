Slušaj vest

Portparolka Bele kuće, Karolin Levit, izjavila je da se očekuje da će TikTok dogovor biti potpisan "u narednim danima." Ova izjava dolazi nakon što je predsednik Donald Tramp u petak podelio obaveštenje koje nije mnogo pomoglo da se razjasni trenutna situacija nakon razgovora sa kineskim predsednikom Si Đipingom.

Trump je na svom Truth Social nalogu napisao da su on i Si postigli "napredak" u vezi sa "odobrenjem TikTok dogovora" i dodao da "ceni TikTok odobrenje." Takođe je novinarima u Ovalnoj kancelariji rekao da je "odobrio TikTok dogovor," izveštava Rojters. Međutim, ništa nije bilo potpuno jasno.

Foto: Ascannio / Alamy / Alamy / Profimedia

Medijski izveštaji s obe strane sveta

Kineski državni mediji dali su drugačiju verziju ovog razgovora. Prema izveštaju The New York Times-a, Si je saopštio da "kineska vlada poštuje želje dotične kompanije i raduje se što su pregovori u skladu sa tržišnim pravilima." On je takođe naglasio da rešenje mora biti u skladu sa kineskim zakonima i propisima i da uzima u obzir interese obe strane.

Kineski mediji ističu kako je i dalje važno da sve bude u skladu sa zakonima i pravilnicima tržišta, kao i da se poštuju ekonomski interesi obe države. Ovo je ključni trenutak, jer bi dogovor mogao da postavi temelj za buduću saradnju ili možda još veće nesuglasice.

Tik Tok i zastave Amerike i Kine Foto: Shutterstock

ByteDance se pojavljuje sa "neutralnom" izjavom

Vlasnik TikTok-a, ByteDance, nije mnogo pomogao u razjašnjavanju situacije. Izdali su kratku izjavu u kojoj su se zahvalili predsednicima Đipingu i -Trampu na naporima da TikTok ostane u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova izjava nije otkrila mnogo novih informacija, osim što potvrđuje da ByteDance planira da postupa u skladu sa važećim zakonima, kako bi TikTok ostao dostupan američkim korisnicima.

ByteDance-ova izjava deluje kao pokušaj balansiranja između američkih i kineskih interesa. Iako se naglašava posvećenost zakonima, ipak ostaje mnogo neodgovorenih pitanja u vezi sa budućim pravima i vlasničkim strukturama kompanije u SAD-u.

Foto: Shutterstock

Svi detalji o dogovoru koji se očekuje

Tokom gostovanja na Fox News-u, Levit je otkrila nekoliko ključnih informacija. "Mi smo 100% sigurni da je dogovor završen. Sada samo treba da bude potpisan, a tim predsednika je u kontaktu sa kineskim kolegama kako bi to ostvarili."

Levit je dalje objasnila da će TikTok biti većinski u vlasništvu Amerikanaca. Na odboru koji upravlja aplikacijom u SAD-u biće sedam mesta, od kojih će šest pripadati Amerikancima. Takođe, Oracle će biti zadužen za kontrolu podataka i privatnosti, dok će algoritam biti pod američkom kontrolom. Ovi detalji su navodno već dogovoreni i sada je samo potrebno da se dogovor ozvaniči.

Foto: Profimedia

Finalne faze pregovora i potencijalna budućnost

Ove nedelje, pojavili su se izveštaji da su pregovori između SAD-a i Kine ušli u finalne faze. Navodno, predloženi uslovi uključuju novu aplikaciju za TikTok korisnike u SAD-u, koja će koristiti ByteDance tehnologiju za algoritam, ali sa američkom kontrolom i investicijama. Takođe, iznos od nekoliko milijardi dolara mogao bi da bude isplaćen Trampovoj administraciji kao deo ovog dogovora.

Iako su pregovori u završnoj fazi, još ništa nije zvanično potvrđeno. Tramp je odobrio TikTok-u čak četvrto produženje zabrane, što znači da obe strane imaju još vremena, do decembra, da postignu konačni dogovor. Čeka se finalni potpis, ali i dalje ostaje mnogo nejasnoća o tome šta će se tačno desiti.