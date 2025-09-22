Slušaj vest

Uklanjanje Google-ovog parametra num=100 izazvalo je velike promene u SEO industriji, sa značajnim padom vidljivosti i ključnih reči na većini sajtova. Prema istraživanju koje je sprovedeno na 319 sajtova, posledice ovog poteza imaju velike posledice. SEO ekspert Tajler Gargula iz agencije LOCOMOTIVE izneo je podatke koji pokazuju da je 77% sajtova izgubilo pozicije za ključne izraze.

Prema podacima istraživanja, čak 87,7% sajtova beleži pad impresija (mera za prikazivanje u medijima). Dodatno, 77,6% sajtova je izgubilo značajan broj ključnih reči koje su bile esencijalne za njihove pozicije u pretrazi. Najveći gubitak primećen je kod kraćih i srednjih ključnih reči, dok su izrazi sa treće strane rezultata pretrage nastavili da opadaju. Ovaj gubitak u prikazu ključnih reči nije prošao nezapaženo i otvara nova pitanja o tačnosti SEO podataka.

Pad impresija: Šta ovo znači za SEO stručnjake?

Kada se pogleda trend padanja impresija, jasno je da ovo drastično menja SEO metriku koju su stručnjaci do sada koristili. Mnoge SEO platforme, kao što su Semrush i Accuranker, potvrdile su da su njihove metrike pogođene ovom promenom. Na prvi pogled, podaci u Google Search konzoli sada izgledaju lošije nego pre, ali možda oni predstavljaju realniji prikaz stanja.

SEO zajednica sada treba da preispita svoje strategije. Prethodno, podaci su mogli biti iskrivljeni zbog upotrebe num=100, parametra koji su koristili scraperi za generisanje lažnih impresija. Uklanjanjem ovog parametra, podaci sada verovatno tačnije odražavaju stvarnu poziciju sajtova i njihove performanse, iako brojke mogu izgledati manje povoljne.

Velike promene u rangiranju

Iako su sajtovi izgubili ključne reči, takođe je primećen pozitivan pomak u rangiranju. Veći broj ključnih reči sada zauzima top pozicije, što sugeriše da je preciznost rangiranja porasla. Više ključnih reči se sada pojavljuje na prvoj strani rezultata, a naročito među prva tri rezultata.

Ova promena je od interesa za SEO stručnjake, jer ukazuje na to da je ranije korišćeni parametar num=100 možda dovodio do netačnih podataka, stvarajući pogrešan utisak o tome koliko je sajt stvarno uspešan. Sa sadašnjim stanjem, pozicije se čine realnijima i tačnijima, iako se to još mora potvrditi kroz dalje analize.

Novi izazovi za SEO timove

Zbog promena u rangiranju i smanjenja vidljivosti ključnih reči, SEO timovi sada moraju da prilagode svoje pristupe izveštavanju. Brojni sajtovi koji su ranije dominirali rezultatima pretrage sada beleže nagli pad pozicija, što se može interpretirati kao pad SEO performansi.

Stručnjaci iz SEO industrije, uključujući Brodija Klarka, ukazuju na to da je parametar num=100 godinama veštački naduvavao podatke u Google Search konzoli. S obzirom na to da se sada koristi realniji sistem rangiranja, timovi moraju da preispitaju kako koriste podatke i kako prilagođavaju svoje strategije u skladu sa novim informacijama.

Da li je uklanjanje parametra trajno?

Google još uvek nije potvrdio da li je uklanjanje num=100 parametra trajno ili privremeno, što ostavlja SEO stručnjake u neizvesnosti. Međutim, istraživanje Tajlera Gargule jasno pokazuje da će ovo imati dugoročne posledice na SEO industriju, bez obzira na to kako Google nastavi sa svojim ažuriranjima.

Ako se uklanjanje parametra pokaže kao trajno, SEO timovi će morati da se prilagode novim metrikama i da razviju nove strategije kako bi se nosili sa promenama u rangiranju i vidljivosti. Iako se sada podaci mogu činiti manje povoljnim, verovatno će u dugoročnom smislu pružiti tačniji uvid u stvarne SEO performanse sajtova.