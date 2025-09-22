Slušaj vest

Iako je Xiaomi do sada bio prepoznatljiv po pametnim telefonima i drugim tehnološkim inovacijama, sve je jasnija njegova ambicija da postane ozbiljan igrač u automobilskoj industriji. Njihova limuzina SU7 i crossover YU7 već su izazvali veliki interes, a poslednji potez marke mogao bi promeniti pravila igre. Nakon što su zadali izazov Porscheu i Rimcu modelom SU7 Ultra, Xiaomi sada planira još ambiciozniji poduhvat s modelom YU7 GT.

YU7 GT bi mogao biti novi SUV koji bi se borio za titulu najbržeg na svetu. Već je viđen tokom testiranja na legendarnoj stazi Nürburgring, što sugeriše da je Xiaomi ozbiljan u svojim namerama. Dokazivanje kroz testiranja na najtežim stazama sveta samo je početak onoga što se očekuje od ovog modela.

Foto: printscreen YT

Da li Xiaomi ima šanse da osvoji krunu?

Testiranje na Nürburgringu nije samo ritual, već i ključno merenje performansi svakog vrhunskog automobila. Xiaomi je odlučio da pokaže svoje sposobnosti na ovoj legendarnoj stazi, koju često koriste proizvođači kao što su Porsche, Ferrari i Lamborghini. Za razliku od drugih proizvođača koji obično skrivalo prototipove, Xiaomi je svoj YU7 GT prikazao sa crveno-belom kamuflažom, koja nije uspela da sakrije njegove namere.

Na stazi, Xiaomi je uložio značajne napore u usavršavanje aerodinamike i optimizaciju kočnica. Prednji i zadnji blatobrani su prošireni kako bi omogućili veću širinu traga točkova i smestili veće felne, dok su Pirelli P Zero Trofeo RS gume jasno odavale da je u pitanju vozilo koje se ne šali kada su performanse u pitanju.

Snaga i tehnologija, novi rekordi na vidiku

Zadnje informacije o novom YU7 GT ukazuju na to da bi ovo vozilo moglo biti prava zver na električnoj energiji. Iako Xiaomi još nije potvrdio sve tehničke detalje, veruje se da će YU7 GT koristiti tehnologiju sličnu onoj koja pokreće SU7 Ultra, a to znači tri elektromotora sa ukupno 1.526 konjskih snaga i 1.770 Nm obrtnog momenta. Ako se ovaj sistem implementira, YU7 GT bi mogao razviti snagu koja premašuje 1.000 konjskih snaga.

Pored toga, automobil će biti opremljen karbonsko-keramičkim kočnicama sa žutim kočionim čeljustima, što jasno ukazuje na to da će YU7 GT imati potrebnu moć za zaustavljanje čak i pri ekstremnim brzinama. Xiaomi već sada koristi ovu tehnologiju na svojoj limuzini, a njen transfer u SUV segment mogao bi stvoriti novog lidera na tržištu električnih vozila visokih performansi.

Foto: printscreen YT

Brzina na 24 časa, Xiaomi dokazuje brzinu i izdržljivost

Ne samo da je YU7 GT brzo vozilo, već je Xiaomi odlučio da izmeri i njegovu izdržljivost. U testovima izdržljivosti, automobil je prešao 3944 km za samo 24 časa, vozeći prosečnom brzinom od 210 km/h. Takav poduhvat nije samo izazov za tehnologiju, već i za performanse automobila, jer je na punjaču provodio samo oko 12 minuta po sesiji.

Ovaj podvig ne samo da dokazuje snagu baterije i efikasnost punjenja, već i brzinu kojom Xiaomi može da se takmiči sa najvećim imenima na tržištu. Ako su ovi testovi samo početak, možemo očekivati da će YU7 GT u realnim uslovima biti u stanju da se nosi sa najboljim u klasi, bez obzira na uslove vožnje.

Foto: Xiaomi

Koće preuzeti krunu najbržeg SUV-a?

Sa trenutnim rekordom od 7:36.698 na Nürburgringu, Audi RS Q8 Performance drži titulu najbržeg SUV-a na stazi. Međutim, sa sve boljim performansama koje Xiaomi postavlja sa svojim SU7 Ultra i YU7 GT, pitanje je samo da li će i kada uspeti da svrgnu Audi sa trona. Ukoliko YU7 GT uspe da postigne vreme ispod trenutnog rekorda, Xiaomi će postaviti nove standarde u industriji električnih vozila.

Trka za najbržeg SUV-a na Nürburgringu se nastavlja, ali jedno je sigurno: Xiaomi dolazi sa velikim ambicijama, i vrlo je moguće da će uskoro držati titulu koju mnogi smatrali nedostižnom za nove brendove.