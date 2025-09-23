Šokantno upozorenje Bila Gejtsa: MIlioni će umreti, svet je na raskrsnici - ovo je jedini spas
Fondacija „Bill & Melinda Gates“ doniraće 912 miliona dolara Globalnom fondu za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije, najavio je Bil Gejts u Njujorku. On je istakao da svet stoji na raskrsnici i upozorio da bi milioni dece mogli umreti ukoliko se nastave rezovi u globalnom finansiranju zdravstva.
Ova donacija jednaka je onoj iz 2022. godine, kada je Globalni fond, nezavisna neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi, poslednji put prikupljao sredstva u okviru svog trogodišnjeg budžetskog ciklusa.
„Ne mogu nadoknaditi rezove vlada“
„Dete rođeno u severnoj Nigeriji ima 15% šanse da umre pre nego što napuni pet godina. Možete ili učestvovati u promeni toga ili se ponašati kao da to nije važno“, rekao je Gejts u intervjuu pred godišnji samit Goalkeepers u Njujorku.
On je naglasio da njegov doprinos ne može zameniti sredstva koja vlade povlače: „Ne želim da stvorim iluziju da mojom donacijom nadoknađujem ono što su vlade smanjile.“
Fokus na zdravlje i iskorenjivanje siromaštva
Fondacija Gates, osnovana 2000. godine, jedna je od najvećih svetskih filantropskih organizacija. Poseban akcenat stavlja na sprečavanje smrti majki i novorođenčadi, borbu protiv zaraznih bolesti i smanjenje siromaštva.
Ranije ove godine Gejts je obećao da će gotovo celokupno svoje bogatstvo, procenjeno na oko 200 milijardi dolara, podeliti do 2045. godine – brže nego što je prvobitno planirano, zbog hitnih globalnih potreba.
Rizik od nazadovanja
Institut za zdravstvene metrike i evaluaciju iz SAD-a procenjuje da je globalna razvojna pomoć pala za 21% između 2024. i 2025, dostigavši najniži nivo u poslednjih 15 godina.
Ako se taj trend nastavi, ugrožen je napredak postignut od 2000. godine, kada je smrtnost dece smanjena za polovinu, što znači pet miliona spašenih života godišnje.
Ipak, Gejts veruje da postoji šansa da se spasu milioni ljudi i iskorenje neke od najsmrtonosnijih dečjih bolesti do 2045. godine.