Fondacija „Bill & Melinda Gates“ doniraće 912 miliona dolara Globalnom fondu za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije, najavio je Bil Gejts u Njujorku. On je istakao da svet stoji na raskrsnici i upozorio da bi milioni dece mogli umreti ukoliko se nastave rezovi u globalnom finansiranju zdravstva.

Ova donacija jednaka je onoj iz 2022. godine, kada je Globalni fond, nezavisna neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi, poslednji put prikupljao sredstva u okviru svog trogodišnjeg budžetskog ciklusa.

„Ne mogu nadoknaditi rezove vlada“

„Dete rođeno u severnoj Nigeriji ima 15% šanse da umre pre nego što napuni pet godina. Možete ili učestvovati u promeni toga ili se ponašati kao da to nije važno“, rekao je Gejts u intervjuu pred godišnji samit Goalkeepers u Njujorku.

On je naglasio da njegov doprinos ne može zameniti sredstva koja vlade povlače: „Ne želim da stvorim iluziju da mojom donacijom nadoknađujem ono što su vlade smanjile.“

Fokus na zdravlje i iskorenjivanje siromaštva

Fondacija Gates, osnovana 2000. godine, jedna je od najvećih svetskih filantropskih organizacija. Poseban akcenat stavlja na sprečavanje smrti majki i novorođenčadi, borbu protiv zaraznih bolesti i smanjenje siromaštva.

Ranije ove godine Gejts je obećao da će gotovo celokupno svoje bogatstvo, procenjeno na oko 200 milijardi dolara, podeliti do 2045. godine – brže nego što je prvobitno planirano, zbog hitnih globalnih potreba.

Rizik od nazadovanja

Institut za zdravstvene metrike i evaluaciju iz SAD-a procenjuje da je globalna razvojna pomoć pala za 21% između 2024. i 2025, dostigavši najniži nivo u poslednjih 15 godina.

Ako se taj trend nastavi, ugrožen je napredak postignut od 2000. godine, kada je smrtnost dece smanjena za polovinu, što znači pet miliona spašenih života godišnje.