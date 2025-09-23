Meta je na svojoj Connect konferenciji predstavila Ray-Ban Display, novi model pametnih naočara koji briše granicu između realnosti i digitalnog sveta. Zahvaljujući integrisanom ekranu u samim sočivima i dodatku Neural Band, pametnoj narukvici koja prepoznaje pokrete ruke, korisnici mogu da odgovaraju na poruke, gledaju Instagram sadržaje, obavljaju video pozive, snimaju fotografije i prevode razgovore u realnom vremenu.

Ovo je dosad najambiciozniji korak u razvoju pametnih naočara. Uređaj je minimalistički, nenametljiv i dizajniran da funkcioniše gotovo neprimetno. I upravo tu počinje problem koji brine korisnike interneta širom sveta.

Foto: Shutterstock

Diskretan dizajn, ali i nevidljiva granica privatnosti

Za razliku od mobilnih telefona ili pametnih satova, nove pametne naočare ne otkrivaju lako kada su aktivne. Iako postoji signalna lampica koja pokazuje da je kamera uključena, nivo svetlosnog propuštanja je ispod 2%, pa je gotovo nemoguće uočiti da uređaj snima.

Stručnjaci ističu da ovakva diskretnost može da naruši poverenje u javnim i privatnim prostorima. Kada se ne zna da li neko snima, fotografiše ili komunicira, svakodnevne situacije dobijaju novu dimenziju neizvesnosti, od neformalnih razgovora u kafiću do osetljivih trenutaka u poslovnim ili ličnim okruženjima.

Foto: Shutterstock

Nova tehnologija traži nova pravila ponašanja

Anšel Sag, analitičar iz kompanije Moor Insights & Strategy, upozorava da još ne postoje jasna društvena pravila za ovakve uređaje. Potrebne su jasne zabrane i smernice za upotrebu u zatvorenim prostorima poput svlačionica, toaleta, ali i u javnom prevozu i drugim zajedničkim prostorima.

Posebna kontroverza tiče se vožnje. Naočare dolaze sa funkcijom navigacije, a iako Meta prikazuje upozorenje pri detekciji većih brzina, funkcionalnosti nisu blokirane. Drugim rečima, korisnik tehnički može da koristi sve opcije čak i tokom vožnje, što otvara ozbiljna pitanja bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa podacima koje naočare prikupljaju

Pored dizajna i vidljivosti, postavlja se i pitanje gde završavaju svi ti podaci. Uređaji poput ovih konstantno prikupljaju informacije, a korisnici i dalje imaju ograničen uvid u to kako ih kompanije poput Mete koriste, čuvaju i obrađuju.

Podsetimo, upravo je Google pre više od decenije naišao na veliki otpor sa svojim Glass projektom koji je propao zbog straha javnosti od špijunaže i gubitka privatnosti. Danas, s još naprednijom tehnologijom, poverenje korisnika moraće da bude prioritet ako žele drugačiji ishod.

Foto: Shutterstock

Revolucija na pomolu, ali pod jednim uslovom

Meta Ray-Ban Display naočare označavaju važan trenutak za budućnost nosivih tehnologija. Pokazuju da je moguće spojiti korisnost i estetiku, a da tehnologija ne mora biti nametljiva. Međutim, bez jasno postavljenih pravila, njihova upotreba može izazvati više problema nego koristi.

Budućnost pametnih naočara zavisiće od toga da li će korisnici, zakonodavci i tehnološke kompanije zajedno uspostaviti granice koje će štititi i privatnost i sigurnost svih učesnika u digitalnom prostoru.