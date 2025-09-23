Slušaj vest

Evropska komisija namerava da ukloni obavezne cookie banere sa skoro svih internet stranica. Ova mera ima za cilj da oslobodi korisnike od neprestane poplave iskačućih prozora koje većina samo mehanički zatvara. Umesto toga, privatnost će se podešavati direktno na nivou pregledača, što bi trebalo da učini ceo proces jednostavnijim i efikasnijim.

Od kada su uvedeni pre više od decenije, cookie baneri su postali teret za korisnike. Mnogi ih ignorisu ili automatski prihvataju bez čitanja, čime se gubi smisao same zaštite podataka i davanja informisane saglasnosti. Zbog toga je Komisija odlučila da je vreme za promene koje će odgovarati modernom internetu.

Evropska unija Foto: Shutterstock

Zašto su cookie baneri izgubili svrhu?

Cookie baneri su prvobitno zamišljeni kao alat za zaštitu privatnosti, ali sa vremenom su postali dosadni i često kontraproduktivni. Korisnici ih vide kao prepreku i brzo klikću na „prihvati“ bez razmišljanja, što smanjuje transparentnost u prikupljanju podataka.

Stručnjaci za zaštitu podataka ističu da preveliki broj zahteva za saglasnošću vodi do „zamora saglasnosti“. To znači da ljudi ne obraćaju pažnju i samim tim se smanjuje njihova stvarna kontrola nad ličnim informacijama. Ova praksa narušava osnovni cilj GDPR regulative.

Foto: Shutterstock

Novi pravci Evropske komisije

Evropska komisija planira da do kraja godine predstavi novi zakon koji će omogućiti korisnicima da jednom podešavaju pravila o kolačićima direktno u pregledaču. Time bi se izbeglo dosadno ponavljanje istih pitanja na svakoj posećenoj stranici.

Neke zemlje, poput Danske, predlažu ukidanje cookie banera za tehnički neophodne kolačiće i za osnovne statističke potrebe. Ipak, marketinški kolačići i dalje bi bili pod strogom kontrolom i zahtevali bi odvojenu saglasnost korisnika.

Foto: Shutterstock

Industrija želi promene pod okriljem GDPR-a

Zastupnici tehnoloških kompanija zalažu se za prelazak regulisanja kolačića u okvir Opšte uredbe o zaštiti podataka. Oni predlažu fleksibilniji pristup zasnovan na proceni rizika i legitimnom interesu, koji bi kompanijama dao veće mogućnosti za rad.

Ovaj model bi smanjio broj iskačućih banera i unapredio korisničko iskustvo. Ipak, stručnjaci za zaštitu privatnosti upozoravaju da bi takav pristup mogao otvoriti vrata zloupotrebama i smanjiti transparentnost u obradi podataka.

Foto: Shutterstock

Kritike i šta nas čeka u budućnosti

Zagovornici privatnosti strahuju da će ukidanje cookie banera samo prekriti prave probleme digitalnog nadzora. Oni upozoravaju da će adtech industrija možda dobiti još veća ovlašćenja za prikupljanje i analizu podataka.

Evropska komisija najavila je da će sledeće godine predstaviti zakon Digital Fairness Act. Cilj tog zakona biće regulacija onlajn oglašavanja i zaštita potrošača od manipulativnih i nepravednih praksi, što ukazuje da će digitalna regulativa i dalje ostati tema intenzivnih debata.