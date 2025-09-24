Slušaj vest

Google je napravio važan korak time što je Chrome postao prva Google aplikacija koja je usvojila sveži Liquid Glass dizajn uveden sa iOS 26. Nova verzija Chrome 141 donosi niz vizuelnih i funkcionalnih promena koje modernizuju interfejs pregledača na iPhone i iPad uređajima, stvarajući iskustvo koje se savršeno uklapa u najnoviji Apple-ov dizajn.

Ovaj potez izdvaja Chrome na iOS-u, gde već ima jedinstvene dizajnerske elemente koji se razlikuju od Android verzije. Osveženje nije samo na površini; osvežava ključne delove pregledača da budu lakši za korišćenje, intuitivniji i vizuelno dosledniji Liquid Glass estetici.

Foto: Profimedia

Tab Grid i meniji dobijaju moderan izgled

Jedna od najupečatljivijih promena u Chrome 141 je redizajn Tab Grid prikaza. Ključne opcije kao što su Incognito režim, preklapanje tabova i upravljanje grupama sada imaju glađe ivice i providne slojeve koji celom prikazu daju elegantniji, moderniji izgled.

Donji meni, poznat kao „bottom sheet“, takođe je dorađen. Umesto da se prostire od ivice do ivice, sada ima zaobljene uglove i nešto je uži. Ovaj dizajn smanjuje vizuelni haos i donosi dozu elegancije, poboljšavajući način na koji korisnici navigiraju kroz pregledač.

Foto: 9to5google

Kontekstualni meniji i podešavanja sa čistijim izgledom

Kontekstualni meniji u aplikaciji su se oslobodili klasičnog zamućenog pozadinskog efekta i sada imaju čistiji, ravniji dizajn. Ova promena pojednostavljuje izgled i poboljšava čitljivost, olakšavajući korisnicima da se fokusiraju na opcije bez ometanja.

Podešavanja su takođe osvežena. Novi prekidači za uključivanje i isključivanje, kao i osvežene ikone za potvrdu, donose svež i ujednačen izgled kroz celu aplikaciju, prateći širu Liquid Glass filozofiju koja naglašava jasnoću i jednostavnost.

Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Indikator učitavanja i tastatura dobijaju funkcionalna poboljšanja

Chrome 141 menja stari kružni indikator učitavanja stranica novom iOS stilizovanom animacijom „pinwheel“. Ova suptilna, ali efektna promena usklađuje Chrome sa nativnim iOS ponašanjem, pružajući korisnicima poznat i prijatan vizuelni znak učitavanja.

Tastatura takođe dobija osveženje u iOS 26, sa zaobljenijim i mekšim tasterima za moderniji izgled. Chrome i dalje nudi svoj lebdeći bar sa prečicama iznad tastature, koji omogućava brz pristup glasovnoj pretrazi, Google Lens-u i specijalnim znacima, poboljšavajući ukupnu upotrebljivost.

Foto: Shutterstock

Šta nas očekuje kod drugih Google aplikacija na iOS-u?

Iako je Chrome predvodnik u usvajanju Liquid Glass dizajna, druge Google aplikacije na iOS-u još uvek su podeljene između Material You (Material 3) dizajna i starijih stilova. Gmail, Maps i Photos koriste noviji Material dizajn, dok su Keep i Calendar ostali na starijoj verziji.

Ova podela pokazuje da Google eksperimentiše kako da uklopi svoj brend sa Apple-ovim promenama u korisničkom interfejsu. Osveženje Chrome-a može biti svojevrsno test polje za buduće nadogradnje, nagoveštavajući postepeni prelazak ka vizuelno usklađenijim i jednostavnijim aplikacijama na iOS-u.