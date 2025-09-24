Slušaj vest

Kineski proizvođači automobila ostvarili su veliki uspeh u avgustu, prodavši više vozila u Evropi nego renomirani brendovi poput Audija i Renaulta. Prema podacima analitičke kuće JATO Dynamics, kineske kompanije su evropskim kupcima isporučile više od 43.500 vozila, što predstavlja rast od čak 121% u odnosu na prošlu godinu. Evropa je navikla da vodi igru, ali sada pravila diktira Peking.

U istom periodu Audi je prodao 41.300 automobila, dok je Renault zabeležio 37.800 prodatih vozila. Ovaj preokret na tržištu dodatno naglašava promenu dinamike u evropskoj automobilskoj industriji. Kineski brendovi više nisu "jeftina alternativa", postali su ozbiljna pretnja.

Foto: Shutterstock

Plug-in hibridi podstiču rast kineskih brendova

Glavni pokretač rasta prodaje kineskih brendova bio je snažan skok interesovanja za plug-in hibride. U avgustu je u zemljama Evropske unije prodato skoro 84.000 ovih vozila, što predstavlja rast od 59% u odnosu na isti mesec prošle godine. Kupci žele efikasnost i tehnologiju, a Kina je naučila da ih spoji.

Od toga je čak 13% činio uvoz iz Kine, odnosno više od 11.000 automobila. Time su kineski proizvođači ostvarili rast od čak 14 puta u poređenju sa prošlogodišnjim rezultatima. Ovo više nije trend, ovo je ofanziva kineske auto-industrije.

1/5 Vidi galeriju Električna plug -in vozila Foto: Shutterstock

Električna vozila i dalje u usponu

Paralelno s rastom plug-in hibrida, prodaja električnih vozila na baterije u Evropi porasla je za 27%, što je znatno iznad ukupnog tržišnog rasta od 5%. Ovaj trend potvrđuje sve jaču orijentaciju potrošača ka vozilima sa nultom emisijom. Evropski vozači sve više biraju utičnicu umesto benzinske pumpe.

I pored pada prodaje od 37% u odnosu na prošlu godinu, Tesla Model Y ostao je najprodavaniji električni model u Evropi u avgustu.

Tesla i dalje vlada, ali konkurencija stiže brzo, a kineski brendovi prete da preuzmu tron. Iako Tesla i dalje dominira tržištem, analitičari predviđaju da bi se tržišna dominacija mogla promeniti u narednim mesecima, jer sve više novih brendova ulaže u električna vozila.

Foto: Tesla

BYD, Chery i ostali osvajaju tržište

Brendovi poput BYD-a i Chery-ja predvode prodor kineskih automobila u Evropi. Njihovi modeli, koji često nude dobar odnos cene i tehnologije, postaju sve prisutniji na evropskim putevima. Ono što je nekad delovalo kao eksperiment sada postaje nova realnost.

Ukupan tržišni udeo kineskih proizvođača u EU sada iznosi 5,5%, što je njihov najviši rezultat otkako se podaci prate. I sve to uprkos carinama, tenzijama i političkom otporu, kineski brendovi i dalje nalaze način da osvoje tržište. S obzirom na brzinu kojom kineske kompanije šire svoj uticaj, pitanje je samo koliko će im trebati da postanu dominantni igrači u regionu.

1/13 Vidi galeriju BYD Yangwang U9 aerodinamična silueta stvorena za ekstremne brzine Foto: Shutterstock

Kineski uspon uprkos barijerama

Iako se EU trudi da zaštiti domaće proizvođače kroz carine i regulatorne mere, kineski brendovi nalaze način da osvoje tržišni prostor. Njihov uspeh u avgustu pokazuje da su ozbiljna konkurencija evropskim gigantima. Ovo nije samo tržišna borba, ovo je borba za tehnološku dominaciju.

Naredni meseci pokazaće da li je ovaj rast održiv ili privremen, ali jedno je sigurno, kineski proizvođači više nisu posmatrači, već aktivni igrači na evropskom tržištu. Evropa je možda spavala, ali Kina je radila i sada ubira plodove. Kako se tržište menja, kineske kompanije nastavljaju da poboljšavaju svoju ponudu i prepoznaju prilike koje su evropski brendovi propustili.