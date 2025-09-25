Slušaj vest

Roditelji širom sveta su ogorčeni nakon što je kompanija Meta, vlasnik Instagrama i platforme Threads, koristila slike devojčica od samo 13 godina u promotivnim kampanjama koje su ciljale odrasle muškarce. Fotografije devojčica u školskim uniformama, koje su roditelji ranije objavili na Instagramu povodom povratka u školu, korišćene su bez njihove saglasnosti, izazivajući talas kritika i zabrinutosti.

Jedan od muškaraca, star 37 godina, primetio je da mu Instagram servira reklame sa ovim slikama, koje su naizgled bile deo kampanje za popularizaciju nove društvene mreže Threads. Ovaj korisnik je istakao da je sadržaj delovao “namerno provokativno” i da je u pitanju jasna zloupotreba fotografija dece.

Meta koristi slike javno - roditelji bez obaveštenja

Meta je navodno koristila fotografije koje su roditelji javno objavili na Instagramu, ne znajući da će iste biti iskorišćene za reklamne svrhe. Neki roditelji su istakli da su njihovi nalozi bili podešeni kao privatni, ali su se objave automatski prebacivale na Threads, gde su bile javno vidljive.

Jedna majka je za medije izjavila da bi nikada dala saglasnost da se slika njene maloletne ćerke koristi za promociju, posebno jer je reč o uniformisanoj devojčici. “Ni za šta na svetu ne bih dozvolila da koriste moju ćerku kao mamac za privlačenje korisnika,” poručila je.

Eksploatacija dece u digitalnom dobu

Otac jedne od devojčica izrazio je duboko nezadovoljstvo, nazivajući čitavu situaciju “apsolutno neprihvatljivom”. Slike koje su korišćene uglavnom prikazuju devojčice u školskim uniformama, sa vidljivim licima i imenima, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućeg seksualnog prizvuka kampanje.

Aktivisti za prava dece na internetu osuđuju praksu Meta kompanije, ističući da je ovo novi nivo neodgovornosti i zloupotrebe. Beeban Kidron, poznata zagovornica zaštite dece, navodi da Meta „bezobzirno stavlja profit ispred sigurnosti dece“ i poziva regulatorna tela da reaguju.

Meta se brani: „Sve je u skladu sa pravilima“

Iz Metine centrale u Kaliforniji tvrde da slike nisu prekršile njihove smernice i da su javno dostupne fotografije korišćene samo u skladu sa politikama. Kompanija navodi da ima sisteme koji bi trebalo da spreče preporuke sadržaja od tinejdžera, ali da su ovi postovi došli sa naloga odraslih koji su javno dostupni.

Ipak, roditelji i dalje ističu da nisu bili obavešteni o ovome i da im je sigurnost njihove dece ugrožena. Poruke korisnika koji su primili reklame pokazuju da je kampanja bila fokusirana isključivo na devojčice, što dodatno podiže pitanje etike i granica u digitalnom marketingu.

Pozivi na strožu regulaciju i zaštitu dece na mreži

Zbog ove afere, stručnjaci i aktivisti pozivaju regulatorna tela poput Ofcoma da uvedu jasnije smernice i zakone koji će sprečiti kompanije da koriste slike dece kao mamac u reklamama. Ove mere bi trebalo da dodatno zaštite maloletnike od online zloupotreba i seksualizacije u digitalnom prostoru.

Kako se sve više koristi veštačka inteligencija i automatizovani sistemi za preporuke, pitanje privatnosti i bezbednosti dece postaje kritično. Roditelji, aktivisti i stručnjaci očekuju brzu i odlučnu reakciju kako bi zaštitili najmlađe korisnike interneta od neprimerenih praksi i potencijalnih opasnosti.