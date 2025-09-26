Haos na aerodromima: Evo ko stoji iza najveće sajber katastrofe u Evropi!
Britanska policija uhapsila je četrdesetogodišnjeg muškarca za koga se sumnja da stoji iza velikog sajber napada koji je poremetio rad desetina evropskih aerodroma. Akcija je izvedena u Zapadnom Saseksu, a osumnjičeni je trenutno pod istragom zbog ozbiljnog kršenja Zakona o zloupotrebi računara.
Prema rečima britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala, istraga je još uvek u ranoj fazi. Iako je uhapšeni pušten uz kauciju, vlasti ne isključuju mogućnost da iza napada stoji šira mreža hakera, potencijalno povezana sa međunarodnim kriminalnim grupama.
Ransomver zaključao ključne sisteme
Napad je izvršen preko ransomver-a, zlonamernog softvera koji zaključava podatke i traži otkupninu za njihovo otključavanje. Meta napada bila je kompanija Collins Aerospace, čiji softver koriste brojni aerodromi u Evropi za prijavu putnika i prtljaga.
Zbog kompromitovanih sistema, osoblje aerodroma je bilo prinuđeno da pređe na ručni režim rada. Umesto automatske prijave i digitalne obrade podataka, zaposleni su koristili papirne formulare, rezervne laptopove i ručno unosili podatke o putnicima i prtljagu.
Poremećaji na Hitrou, u Berlinu i Briselu
Na londonskom aerodromu Hitrou angažovane su dodatne radne snage kako bi se umanjile posledice prekida sistema. Uprkos naporima, zabeležena su kašnjenja letova i duža zadržavanja na prijavnim šalterima.
Slična situacija vlada i na aerodromima u Berlinu i Briselu, gde se već danima proces registracije obavlja ručno. Dugi redovi, frustrirani putnici i neizvesnost postali su svakodnevna slika, a avio-kompanije se bore da održe minimum reda u haosu.
Težak udarac za Collins Aerospace
Collins Aerospace, kompanija u vlasništvu američke korporacije RTX, trenutno je u procesu obnove svojih sistema. Zvaničnici firme su saopštili da rade u saradnji sa bezbednosnim službama i stručnjacima za sajber-bezbednost kako bi sprečili dalju štetu.
Iako se precizna šteta još uvek procenjuje, jasno je da će posledice ovog napada biti dugoročne. Gubitak poverenja klijenata, pad efikasnosti i potreba za potpunim tehničkim revizijama dodatno opterećuju i kompaniju i aerodrome koji zavise od njenog softvera.
Avio-industrija pod sve češćim napadima
Incident je još jednom pokazao koliko je moderna avio-industrija ranjiva na sajber pretnje. Prema podacima firme Thales, broj napada na ovu granu industrije porastao je za čak 600 odsto u poslednjih godinu dana.
Kriminalne grupe koje koriste ransomver strategije ostvaruju ogromne profite, često prelazeći stotine miliona evra godišnje. Avio-saobraćaj, sa svojom oslonjenošću na digitalne sisteme, postaje sve privlačnija meta za hakere širom sveta.
