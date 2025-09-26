Slušaj vest

Nakon više od pola godine pregovora i nekoliko odlaganja, predsednik SAD Donald Tramp stavio je potpis na izvršnu naredbu koja potvrđuje dogovor o preuzimanju TikTokovih američkih operacija od strane američkih investitora. Ovim potezom TikTok ostaje dostupan na tržištu SAD, ali pod domaćom kontrolom, sa strožim nadzorom nad podacima i algoritmom.

Konzorcijum predvođen softverskim gigantom Oracleom, čiji je suosnivač Lerij Elison, preuzima većinski udeo u TikTokovim poslovima u SAD. Pored Oracla, u grupi su i finansijska kuća Silver Lake, medijski magnat Ruper Mardok sa sinom, kao i Majkl Del, osnivač kompanije Dell.

Saradnja sa Kinom i pritisci u pregovorima

Tramp je na konferenciji za medije izjavio da je imao dobar razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, koji je odobrio ovaj dogovor, iako je priznato da je bilo otpora sa kineske strane. Kineska vlada do sada nije zvanično potvrdila dogovor.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens istakao je da je TikTok u SAD vrednovan na oko 14 milijardi dolara, dok je cela kompanija ByteDance vredna oko 330 milijardi. Vens je dobio pohvale za ključnu ulogu u postizanju ovog sporazuma.

Američka kontrola nad algoritmom

Jedan od glavnih ciljeva sporazuma je da američki investitori preuzmu potpunu kontrolu nad algoritmom koji preporučuje sadržaj korisnicima, čime bi se sprečilo korišćenje TikToka kao propagandnog alata od strane bilo koje strane države. Ovaj korak odražava strahovanja u SAD o sigurnosti podataka i uticaju stranih sila.

Ipak, nije potpuno jasno u kojoj meri će kineska kompanija ByteDance ostati uključena u rad TikToka u SAD, što izaziva dodatne zabrinutosti u američkom Kongresu. Dosadašnji pokušaji razdvajanja podataka nisu u potpunosti uklonili ove nedoumice.

Foto: Shutterstock

Kako će se promeniti iskustvo korisnika?

Nije poznato da li će američki korisnici morati da pređu na novu verziju aplikacije ili da li će im sadržaj koji se preporučuje biti drugačiji u odnosu na ostatak sveta. Portparolka Bele kuće izjavila je da promene neće biti značajne, ali algoritamske izmene svakako utiču na vrstu sadržaja koji korisnici vide.

TikTok je jedinstven po tome što algoritam gotovo u potpunosti definiše korisničko iskustvo, za razliku od drugih mreža koje se više oslanjaju na prijatelje i interese. Svaka promena algoritma znači drugačiji izbor i vidljivost sadržaja.

Foto: Shutterstock

Političke implikacije i moguće kontroverze

Mnogi stručnjaci i posmatrači izražavaju zabrinutost da bi nova američka kontrola nad TikTokom mogla dovesti do cenzure i političkog uticaja na sadržaj. Lerij Elison, koji ima bliske veze sa Trampovom administracijom, u fokusu je kao mogući faktor promena u platformi.

Na pitanje o tome da li će algoritam favorizovati Trampove pristalice i MAGA pokret, sam predsednik je rekao da bi to voleo, ali je obećao da će svi korisnici biti tretirani pošteno. Ipak, ova izjava dodatno pojačava spekulacije o budućem pravcu platforme.