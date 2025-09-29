Slušaj vest

Bivši izvršni direktor i predsednik kompanije Google, Erik Šmit, upozorio je da američki tehnološki sektor rizikuje da izgubi trku sa Kinom ako nastavi da insistira na fleksibilnom radu i konceptu „work-life balance“.

Tokom intervjua na All-In podcastu, Šmit je istakao da rad od kuće posebno šteti mladim stručnjacima, jer ih lišava dragocenog iskustva koje se stiče u kancelariji.

„Ako želite da radite u tehnološkoj industriji i da pobeđujete, morate da budete spremni na određene žrtve. Ne smemo da zaboravimo da se takmičimo sa Kinezima, a njihov koncept ravnoteže između posla i života je tzv. 996 – od 9 ujutru do 9 uveče, šest dana u nedelji“, rekao je Šmit.

On je podsetio da je i sam, na početku karijere u Sun Microsystems-u, mnogo naučio samo posmatrajući starije kolege i njihove diskusije u kancelariji – što je, po njegovom mišljenju, gotovo nemoguće preneti u okruženje rada na daljinu.

Foto: Shutterstock

996 i povratak „hustle“ kulture

Iako je 996 model u Kini zvanično zabranjen još 2021. godine, Šmit tvrdi da ga mnoge tehnološke kompanije i dalje praktikuju. Sličan trend počinje da se vraća i u Silicijumskoj dolini, posebno u startap i AI industriji. Prema pisanju Wired-a, sve je više firmi koje od zaposlenih očekuju radne nedelje od 72 sata.

Neki mladi profesionalci ovu praksu čak dočekuju sa oduševljenjem, nadahnuti starim „hustle“ narativom Silicijumske doline. Prema podacima fintech kompanije Ramp, primetan je rast aktivnosti zaposlenih subotom, što ukazuje da se „996“ stil rada širi i u San Francisku.

Kritike Google-u i povratak u kancelarije

Šmit je već ranije kritikovao Google zbog, kako je rekao, previše liberalnog pristupa radu od kuće i prevelikog naglaska na balansu između posla i života. Prošle godine na Stanfordu izjavio je da je „Google odlučio da je odlazak kući ranije i rad od kuće važniji od pobede“. Kasnije je povukao izjavu, a univerzitet je obrisao snimak.

Google je, nakon pandemije, postepeno smanjio mogućnosti rada od kuće i naložio zaposlenima da budu u kancelariji najmanje tri dana nedeljno. U trci za razvoj veštačke inteligencije, čak je i suosnivač kompanije, Sergej Brin, od tima koji radi na AI modelu Gemini zatražio prisustvo u kancelariji svakog dana, uz preporuku od 60 radnih sati nedeljno kao „optimalnog nivoa produktivnosti“.

Foto: Shutterstock

Ravnoteža – samo za državnu službu?