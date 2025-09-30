Slušaj vest

Korporacija Alfabet, vlasnik YouTube-a, pristala je da isplati ukupno 24,5 miliona dolara kako bi rešila pravni spor sa bivšim predsednikom SAD, Donaldom Trampom. Od tog iznosa, čak 22 miliona dolara ide direktno Trampu, dok će ostatak biti podeljen među ostalim tužiocima u ovom slučaju.

Ova nagodba usledila je nakon višemesečnih pregovora i predstavlja poslednji u nizu dogovora koje je Tramp postigao sa velikim tehnološkim kompanijama zbog zabrana koje su mu uvedene nakon upada u Kapitol 6. januara 2021. godine.

Foto: Shutterstock

Zabrana nakon nereda, kako je sve počelo

Samo šest dana nakon nereda na Kapitolu, YouTube je suspendovao Trampov nalog, navodeći da postoji „stalna opasnost od nasilja“. Prvobitno je suspenzija bila najavljena kao privremena, u trajanju od najmanje jedne nedelje.

Tadašnja izvršna direktorka YouTube-a, Suzan Vojcicki, izjavila je da će nalog biti vraćen kada se smanji rizik, uključujući prisustvo policije u glavnim gradovima SAD i upozorenja vladinih agencija. Ipak, Trampov kanal nije bio ponovo aktiviran sve do marta 2023. godine.

Foto: Shutterstock

Tužeći tehnološke gigante

U julu 2021. godine, Tramp je pokrenuo tužbu protiv tri tehnološke kompanije: Twitter (sada X), YouTube i Metu, tvrdeći da su mu uskraćena prava na slobodu govora. U tužbi su bili obuhvaćeni i tadašnji izvršni direktori ovih firmi.

Iako je slučaj prvobitno podnet na Floridi, kasnije je prebačen u Kaliforniju, gde se nalazi sedište Alfabeta. Tokom postupka, Tramp je ostao uporan u tvrdnji da mu je nepravedno uskraćen pristup platformama na kojima je imao milionsku publiku.

Foto: Shutterstock

Gde ide novac, Tramp donira ali i gradi

Zanimljivo je da je Tramp odlučio da svoj deo nagodbe, u iznosu od 22 miliona dolara, usmeri ka dobrotvornim i infrastrukturnim ciljevima. Novac će biti doniran Fondu za Nacionalni mol, neprofitnoj organizaciji koja sarađuje sa Službom nacionalnih parkova.

Pored toga, deo sredstava biće iskorišćen za izgradnju luksuzne balske sale na zemljištu Bele kuće. Iako detalji projekta nisu još uvek javno poznati, izveštaji navode da se radi o velikom prostoru za formalne događaje i prijeme.

Foto: Profimedia

Višemilionske nagodbe sa X, Metom i drugima

Alfabet nije prva kompanija koja je sklopila nagodbu sa Trampom. U januaru 2025. godine, Meta je pristala da plati 25 miliona dolara zbog zabrane njegovih naloga na Facebook-u i Instagramu. X, u vlasništvu Ilona Maska, platio je 10 miliona dolara u februaru iste godine.

Pored tih slučajeva, Tramp je u 2024. godini dobio i dve velike nagodbe, 16 miliona dolara od Diznija zbog tužbe za klevetu i još 16 miliona od Paramaunta zbog spora vezanog za intervju bivše potpredsednice Kamale Haris emitovan na CBS-u. Nijedna od ovih kompanija nije ponudila javno izvinjenje.