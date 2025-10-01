Slušaj vest

Google uvodi ključnu promenu u bezbednosnom sistemu Androida. Novi pristup ažuriranjima, nazvan Risk-Based Update System (RBUS), stavlja kritične ranjivosti u prvi plan i prekida dosadašnju praksu mesečnih zakrpa koje su često kasnile.

Umesto da sve ranjivosti budu tretirane jednako, RBUS omogućava Googleu da brzo reaguje na pretnje koje se aktivno koriste u napadima. Ovakva dinamika znači bržu zaštitu korisnika, posebno u trenucima kada je brzina presudna za očuvanje podataka i privatnosti.

Foto: Profimedia

Kraj „paketnih“ zakrpa, fleksibilniji model isporuke

Ranije su se bezbednosne zakrpe isporučivale grupno, jednom mesečno, bez obzira na ozbiljnost problema. To je često ostavljalo korisnike nezaštićenima tokom dugih perioda čekanja, dok su hakeri koristili već poznate propuste.

Sa RBUS modelom, ažuriranja više nisu vezana za kalendar. Zakrpe za ranjivosti koje predstavljaju direktnu opasnost biće isporučene odmah, dok će manje ozbiljne greške moći da sačekaju naredne cikluse. Time se štiti ono što je najvažnije, podaci korisnika.

Foto: Shutterstock

Tišina u julu, eksplozija u septembru

Google je u julu 2025. godine, prvi put posle tačno deset godina, objavio bezbednosni bilten bez ijedne nove ranjivosti.Iako je delovalo neobično, to je bio jasan znak da se menja pozadinski način funkcionisanja sistema.

Dva meseca kasnije, u septembru, objavljeno je čak 119 zakrpa odjednom. Ovaj nagli skok potvrdio je da Google prelazi na novi ritam isporuke. Tamo gde ranije nije bilo jasnoće, sada postoji fokus i prioritet.

Foto: Shutterstock

Novi standardi za developere i OEM partnere

RBUS dolazi uz dodatne promene koje bi trebalo da pojačaju kontrolu nad ekosistemom. Google sada zahteva da developeri koji žele Android sertifikat otkriju svoj identitet, čime se pooštrava nadzor nad aplikacijama.

Takođe, proizvođači telefona, uključujući gigante poput Samsunga i OnePlusa, pod pritiskom su da usklade svoje cikluse ažuriranja sa novim sistemom. Na ovaj način pokušava se smanjiti fragmentacija, dugogodišnji problem Android platforme.

Foto: Shutterstock

AI, Rust i proaktivna zaštita

Google ulaže i u tehničke inovacije. Među njima je prelazak na programski jezika Rust, poznat po svojoj sigurnosti u radu sa memorijom. Cilj je da se ranjivosti spreče još u fazi razvoja, a ne da se zakrpe tek kada postanu problem.

Dodatno, Google planira uvođenje alata baziranih na veštačkoj inteligenciji koji će predviđati moguće pretnje pre nego što do njih dođe. Uz to, novi antieksploatacioni mehanizmi doprineće da Android u budućnosti bude znatno otporniji na napade nego danas.