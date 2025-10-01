Slušaj vest

Preuzimanje Electronic Artsa, jedne od najuticajnijih kompanija u industriji video igara, konačno je zvanično potvrđeno. Konzorcijum koji čine PIF, Silver Lake i Affinity Partners ulaže neverovatnih 55 milijardi dolara u ovu akviziciju. Trenutni izvršni direktor, Endru Vilson, ostaje na čelu kompanije do završetka procesa, koji je planiran za prvi kvartal fiskalne 2027. godine, uz neophodne saglasnosti regulatora i akcionara.

Ova transakcija predstavlja jedan od najvećih poslovnih poteza u svetu gejminga, koji bi mogao značajno da utiče na budućnost industrije. Iako će Vilson i dalje voditi kompaniju u narednom periodu, novi vlasnici već najavljuju velike promene koje će uticati na ceo poslovni model Electronic Artsa.

Foto: Shutterstock

Planovi za uvođenje veštačke inteligencije

Kako je otkrio The Financial Times, novi vlasnici kompanije planiraju da značajan deo poslovanja prebace na veštačku inteligenciju. Cilj je drastično smanjenje operativnih troškova i efikasnije upravljanje velikim dugom koji je EA nagomilao tokom godina. Detalji o tome na koji način će AI biti implementirana još nisu poznati, ali se pretpostavlja da će to uključivati automatizaciju poslova koje danas obavljaju ljudi.

Spekulacije ukazuju na to da bi veštačka inteligencija mogla zameniti deo zaposlenih u razvoju igara, uključujući programere i glasovne glumce. Ovaj potez izaziva zabrinutost među zaposlenima i stručnjacima koji se plaše da će ljudski faktor biti zanemaren dok će AI preuzeti ključne uloge u proizvodnji.

Foto: Shutterstock

izazovi ubrzane automatizacije u gejming industriji

Ova najava dolazi samo nekoliko meseci nakon formiranja sindikata United Videogame Workers Union. Sindikat je nastao kao reakcija na masovne otkaze i sve veće strahove od širenja AI tehnologija u gejming industriji. Zaposleni u EA i drugim kompanijama industrije sve glasnije izražavaju zabrinutost zbog uticaja automatizacije na radna mesta.

United Videogame Workers Union ima za cilj da zaštiti prava radnika i pruži im glas u pregovorima sa poslodavcima, posebno u vremenu kada tehnologija menja pravila igre. Kako se AI sve više integriše u proces razvoja, potreba za takvom vrstom zaštite postaje sve očiglednija.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

Uticaj AI na budućnost popularnih franšiza

Electronic Arts je izdavač brojnih uspešnih franšiza poput FIFA, The Sims i Battlefield, koje imaju milione igrača širom sveta. Bilo kakva promena u načinu proizvodnje ovih naslova može imati dalekosežne posledice ne samo na same igre, već i na čitavu industriju.

Uvođenje AI tehnologija u razvoj ovih franšiza moglo bi promeniti način na koji se prave, ali i način na koji igrači doživljavaju igre. Dok investitori ističu prednosti uštede i efikasnosti, mnogi stručnjaci upozoravaju na rizike od gubitka kreativnog, ljudskog pristupa koji je decenijama definisao ove naslove.

Foto: Shutterstock

EA kao pionir transformacije gejming industrije

Ako planovi za uvođenje veštačke inteligencije u EA zaista zažive, kompanija bi mogla postati prvi veliki izdavač koji će u potpunosti transformisati gejming industriju. Ovakav pomak mogao bi promeniti odnose snaga i poslovne modele ne samo u EA, već i širom sektora.

Ostaje da se vidi kako će se ova transformacija odraziti na zaposlene, igrače i celokupnu kreativnu zajednicu. Jedno je sigurno, tehnologija i budućnost igara nikada nisu izgledali ovako neizvesno, a svaki naredni korak Electronic Artsa biće pomno praćen i analiziran.