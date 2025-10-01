Slušaj vest

Avganistan se suočava sa potpunim isključenjem interneta i telekomunikacionih usluga, što je deo šire talibanske kampanje protiv “nemoralnih aktivnosti”. Prekidi su započeli prekidanjem optičkih kablova u nekoliko provincija, a u jednom trenutku cela zemlja je ostala bez pristupa internetu. Prema Netblocks-u, globalnoj organizaciji koja prati internet mreže, situacija je dostigla “potpuni internet mrak” za 43 miliona stanovnika.

Ovo je prvi put od dolaska talibana na vlast da cela država ostaje bez interneta, što može imati katastrofalne posledice, naročito u trenutku kada zemlja pati od posledica nedavnog zemljotresa jačine 6 stepeni. Internet je ključni kanal za komunikaciju sa svetom, a njegovo onemogućavanje dodatno izoluje Avganistan.

Foto: Shutterstock

Restrikcije na telekomunikacije i internet

Tokom septembra talibani su počeli da uvode ograničenja na internet u više provincija. Provincijski zvaničnici su javno potvrdili da je u nekim oblastima, poput severnog Balkha, optički internet u potpunosti zabranjen. Ova odluka je doneta pod izgovorom sprečavanja “nemorala”, što uključuje i zabrinutost zbog online pornografije.

Slične restrikcije uvedene su i u provincijama Badahšan i Takar na severu, kao i u južnim oblastima poput Kandahara, Helmanda i Nangarhara. Internet monitori su zabeležili da je glavni grad Kabul doživeo najveći pad internet saobraćaja, dok su isto pretrpeli i Herat i Kandahar.

Foto: Shutterstock

Ograničenje mobilnih mreža i telefonskih usluga

Nedavno je uvedena i zabrana korišćenja 3G i 4G mreža za mobilne telefone, dok je preostala samo sporija 2G mreža. Ova odluka onemogućava većinu modernih aplikacija i usluga koje zahtevaju brzi internet, dodatno otežavajući svakodnevnu komunikaciju.

Pored interneta, i telefonske usluge su značajno pogođene jer se većina poziva danas prenosi preko interneta i koristi iste optičke kablove. Ova situacija otežava ljudima u zemlji da ostanu u kontaktu međusobno, ali i sa svetom.

Uticaj na medije i komunikaciju

Mediji u Avganistanu se takođe suočavaju sa velikim problemima. TOLOnews, jedan od vodećih avganistanskih televizijskih kanala, upozorio je na prekide u prenosu vesti i otežano obavljanje svakodnevnih zadataka zbog nedostatka internet konekcije. Ovakve restrikcije mogu ozbiljno ugroziti slobodu medija i pristup informacijama.

Međunarodne novinske agencije kao što su Associated Press i AFP javljaju da ne mogu da stupu u kontakt sa svojim dopisnicima u Kabulu. Pokušaji komunikacije sa ljudima u različitim provincijama putem WhatsApp-a i telefona sa međunarodnih lokacija uglavnom nisu uspešni, što dodatno otežava prikupljanje informacija iz zemlje.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Iskušenja građana i dijaspore

Avganistanci koji žive u inostranstvu, uključujući aktiviste i novinare, prijavljuju velike poteškoće u komunikaciji sa porodicama unutar zemlje. Bez pouzdanih telefonskih i internet usluga, održavanje kontakta postaje gotovo nemoguće.

Ova izolacija povećava osećaj usamljenosti i nesigurnosti među stanovništvom, posebno u vreme kada su humanitarna pomoć i podrška od vitalnog značaja zbog posledica prirodnih katastrofa i duboke društvene krize. Ujedno, prekid komunikacija može imati dugoročne posledice po obnovu i stabilnost Avganistana.