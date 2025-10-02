Slušaj vest

Kineska kompanija za razvoj veštačke inteligencije DeepSeek predstavila je svoj najnoviji eksperimentalni jezički model, DeepSeek-V3.2-Exp, koji je dizajniran da poboljša učenje i obradu dugih nizova teksta. Kompanija ovaj model opisuje kao „međukorak“ na putu ka svojoj arhitekturi sledeće generacije, što ukazuje na napredak, ali ne i na potpunu tehnološku revoluciju.

Ovaj oprezan pristup odražava konkurentno okruženje u razvoju veštačke inteligencije, gde inkrementalne nadogradnje mogu biti jednako važne kao i spektakularni skokovi. Prethodni modeli DeepSeeka, V3 i R1, izazvali su pomeranje očekivanja u Silicijumskoj dolini i privukli značajnu pažnju investitora, postavljajući visoke standarde za naredne verzije.

Foto: Shutterstock

Smanjenje troškova bez kompromisa u kvalitetu

U srcu novog modela nalazi se mehanizam nazvan Sparse Attention, tehnička inovacija koja ima za cilj da smanji računarske zahteve, a istovremeno poboljša performanse u određenim AI zadacima. Ovaj pristup omogućava modelu da efikasnije koristi procesorske resurse, što potencijalno smanjuje troškove energije i novca potrebne za obuku i pokretanje velikih jezičkih modela.

Integracijom Sparse Attention tehnologije, DeepSeek želi da stekne konkurentsku prednost na tržištu gde efikasnost u troškovima može odlučiti o liderstvu. Nedavna objava o sniženju cena API-ja za više od 50% pokazuje jasnu strategiju kompanije da privuče veći broj developera i poslovnih korisnika.

Programeri u februaru primili pet puta veće plate od prodavaca Foto: Shutterstock

Hoće li V3.2-Exp napraviti značajnu promenu?

Iako su prethodne verzije DeepSeeka izazvale značajnu pažnju, smatra se da novi model V3.2-Exp neće odmah izazvati veliki potres na AI sceni. Njegova uloga je pre strateška, predstavlja most ka sledećoj velikoj inovaciji, a ne konačni tehnološki iskorak.

Ipak, ovaj model može pojačati konkurenciju, posebno na brzo rastućem kineskom tržištu veštačke inteligencije. Napredak DeepSeeka vrši pritisak na domaće rivale kao što je Alibaba sa svojim Qwen modelom, a u slučaju uspeha mogao bi predstavljati izazov i za američke gigante poput OpenAI-a, što dodatno naglašava globalnu trku u razvoju AI tehnologija.

Foto: Shutterstock

Balansiranje snage i efikasnosti

Za developere AI sistema ključni izazov je razvoj modela koji su i moćni i efikasni u potrošnji resursa. Cilj DeepSeeka sa V3.2-Exp je da obezbedi visoke performanse uz znatno manju potrošnju računarskih resursa u odnosu na konkurenciju.

Ako kompanija uspe u tome, ne samo da će smanjiti operativne troškove, već će i učiniti napredne AI tehnologije dostupnijim široj publici. Ovo bi moglo promeniti način na koji se AI modeli razvijaju, treniraju i primenjuju u različitim industrijama, od korisničke podrške do naučnih istraživanja.

Foto: Shutterstock

Šta nas očekuje od DeepSeeka?

Najava novog modela izazvala je veliko interesovanje, a svi prate šta će uslediti. DeepSeek opisuje V3.2-Exp kao prelazni korak ka naprednijoj arhitekturi, što nagoveštava značajnije inovacije koje dolaze.

Kako se kompanija sprema za narednu fazu, analitičari i investitori sa nestrpljenjem iščekuju da li će DeepSeek uspeti da ponovi ili čak nadmaši disruptivni uticaj svojih ranijih modela. Promenljivo AI okruženje traži ne samo inkrementalne nadogradnje već i hrabre nove ideje koje mogu redefinisati budućnost tehnologije.