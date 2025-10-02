Slušaj vest

Svetska društvena mreža bruji o revolucionarnoj novoj aplikaciji iz OpenAI-ja koja bi mogla da ugrozi dominaciju TikToka u svetu kratkih video-snimaka. Za razliku od bilo koje dosadašnje platforme, ova aplikacija obećava da će sadržaj stvarati isključivo veštačka inteligencija. Nema više korisničkih snimaka ili selfija, samo čista AI kreativnost u svakom klipu.

Ono što ovu ideju čini posebno zanimljivom je novi model za generisanje videa, nazvan Sora 2, koji će kreirati vertikalne video-snimke dužine do 10 sekundi, namenjene brzoj i lako probavljivoj konzumaciji. Ovaj pristup preokreće način na koji TikTok funkcioniše i otvara prostor za potpuno novu vrstu sadržaja gde AI preuzima glavnu ulogu.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

Budućnost društvenog sadržaja?

U vremenu kada je sve teže razlikovati stvarne od lažnih sadržaja na internetu, nova OpenAI platforma obećava potpunu transparentnost: svaki video na aplikaciji biće kreiran isključivo pomoću veštačke inteligencije. To uklanja klasični miks korisničkih uploadovanih sadržaja, jasno stavljajući do znanja da je svaki snimak mašinski napravljen od početka do kraja.

Aplikacija će takođe imati sistem verifikacije, koji će korisnicima koji potvrde svoj identitet omogućiti da kreiraju i glume u video-snimcima koristeći AI-generisane avatare. Ovo otvara nove mogućnosti za lični izraz i digitalni identitet, spajajući ljudsku kreativnost i neograničene mogućnosti AI-ja.

Foto: Shutterstock

Sora 2: Novi video motor OpenAI-ja

Srce ove nove aplikacije je Sora 2, najnovija tehnologija OpenAI-ja za generisanje videa. Prema izveštaju Wired-a, model može da pravi kratke klipove do 10 sekundi, iako još nije poznato da li će duži snimci biti mogući van same aplikacije. Tehnologija je nastavak ranijih AI video eksperimenata i ima cilj da nadmaši konkurenciju, uključujući i nedavne Google-ove inovacije.

Ograničavajući dužinu videa, OpenAI izgleda da stavlja fokus na kvalitet i inovaciju u kratkim kreativnim isečcima. Ova strategija podseća na početke TikToka, kada su dominirali snimci od 15 sekundi, pre nego što je dužina postepeno povećavana.

Foto: Shutterstock

Politički kontekst ubrzava lansiranje OpenAI-ja

Ulazak OpenAI-ja u svet video-aplikacija dešava se u trenutku političke neizvesnosti oko budućnosti TikToka u SAD. Nakon više odlaganja i regulatornih izazova, TikTok je postigao dogovor koji američkim kompanijama daje većinsku kontrolu nad svojom američkom granom. Ipak, detalji sporazuma još nisu potpuno poznati.

OpenAI koristi ovu priliku da iskoristi slabosti TikToka i ponudi potpuno novo društveno iskustvo koje ne zavisi od korisničkog sadržaja, već se oslanja na snagu AI-ja da redefiniše šta društveni video može biti.

Foto: Shutterstock

Hrabra vizija u eri AI medija

Kako društvene mreže postaju pretrpane, a korisnici sve pažljivije procenjuju autentičnost sadržaja, OpenAI-jeva aplikacija se izdvaja time što otvoreno prihvata svoj AI temelj. Svaki video biće proizvod veštačke inteligencije, stvarajući novu digitalnu zonu u kojoj se realnost i AI kreativnost stapaju.

Ovaj hrabar eksperiment mogao bi da promeni način na koji milioni ljudi konzumiraju video sadržaj, izazivajući ne samo TikTok, već i čitav ekosistem društvenih mreža. Potez OpenAI-ja mogao bi označiti početak nove ere u kojoj AI ne samo da pomaže, već u potpunosti upravlja kreiranjem sadržaja.