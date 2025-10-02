Slušaj vest

Ilon Mask je u sredu ujutru pozvao svoje pratioce na mreži X da otkažu pretplatu na Netflix, poručivši: „Otkazujte Netflix zbog zdravlja vaše dece.“ Ova poruka usledila je nakon što je kritikovao animiranu seriju u kojoj se pojavljuje transrodni tinejdžer kao glavni lik. Mask je već dan ranije naveo da je otkazao svoju pretplatu na ovu popularnu striming platformu.

Njegov istup deo je šireg trenda u kojem se milijarder i vlasnik X-a sve češće uključuje u kulturne i društvene debate, često koristeći svoju ogromnu publiku, više od 226 miliona pratilaca, da izvrši pritisak na kompanije i medije s kojima se ne slaže.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Kontroverzna serija izazvala buru

Serija koja je pokrenula ovu raspravu je animirana fantastična horor komedija „Dead End: Paranormal Park“, koja je premijerno prikazana 2022. godine i trajala dve sezone. Glavni junak je transrodni tinejdžer, što je izazvalo kritike nekih konzervativnih grupa i javnih ličnosti na društvenim mrežama.

Mask je podržao naloge poput @LibsofTikTok koji su pozivali na bojkot Netflixa zbog „promovisanja trans ideologije deci“. Pojedini korisnici delili su i snimke ekrana u kojima se navodno vidi kako kreator serije Hamish Steele negativno komentariše konzervativca Čarlija Kirka, ali ti navodi nisu potvrđeni jer je Steele-ov nalog postavljen kao privatan.

Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia, NARENDRA SHRESTHA/EPA, Christophe SIMON

Netflix gubi korisnike, neki već dele dokaze o otkazivanju

Iako nije poznato koliki je konkretan uticaj Maskovih objava, mnogi korisnici mreže X naveli su da su otkazali ili planiraju da otkažu svoju Netflix pretplatu. Neki su čak postavili snimke ekrana stranice za otkazivanje kao dokaz svog postupka.

Netflix zasad nije odgovorio na upite medija povodom Maskove izjave. Akcije kompanije su, međutim, pale za oko 2% u sredu u okviru šire nestabilnosti na tržištu, što dodatno pojačava pažnju koju ovaj slučaj izaziva.

Foto: Shutterstock

Mask i porodična i javna razilaženja

Ilon Mask ima transrodnu ćerku, Vivian Džena Vilson, koja se odrekla njegovog prezimena i javno se distancirala od svog oca. U intervjuima je kritikovala njegove stavove o trans zajednici, dok je Mask više puta javno komentarisao njenu tranziciju.

U razgovoru sa psihologom Jordanom Petersonom 2024. godine, Mask je izjavio da je "woke virus" "ubio" njegovo dete, što je izazvalo brojne reakcije i dodatno produbilo njegovu ulogu u kulturnim sukobima na internetu.

Transrodna ćerka Ilona Maska Foto: printscreen/instagram/vivllainous

Netflix pod pritiskom, ali ostaje pri umetničkoj slobodi

Ovo nije prvi put da se Netflix suočava sa pozivima na bojkot. Još 2021. godine kompanija je bila na meti kritika zbog nastupa komičara Davea Chappellea, koji je u svojim specijalima ismevao trans osobe, što su mnogi ocenili kao transfobično.

Tadašnji kopredsednik Netflixa, Ted Sarandos, izjavio je da kompanija „ne može svima da ugodi“, ali da stoji iza umetničke slobode i svojih kreatora. Ove reči ostaju aktuelne i danas dok se Netflix nalazi ponovo u središtu kulturnog preispitivanja.