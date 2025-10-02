Slušaj vest

Meta će od 16. decembra početi da prikazuje oglase i preporučeni sadržaj korisnicima na osnovu njihovih razgovora sa digitalnim asistentom Meta AI, koji koristi generativnu veštačku inteligenciju. Korisnici će biti obavešteni o ovoj promeni počev od 7. oktobra.

Ova odluka predstavlja jasan korak ka povezivanju Meta-inih višemilionskih ulaganja u AI sa osnovnom delatnošću kompanije, internet oglašavanjem. U praksi, to znači da će ono što kažete Meta AI asistentu direktno uticati na sadržaj koji vam se prikazuje na Facebooku i Instagramu.

Foto: Shutterstock

Vaši razgovori postaju marketinški signal

Kristi Haris, menadžerka za privatnost i politiku podataka u Meti, izjavila je da već postoji pretpostavka među korisnicima da se interakcije sa AI koriste za ciljanje oglasa i preporuke. Ova promena to sada i zvanično potvrđuje. Mark Zakerberg je ranije istakao da upravo ovakva integracija AI tehnologije sa oglašavanjem predstavlja ključni korak u budućem rastu kompanije.

„Iako je ovo logičan nastavak naših personalizovanih usluga, želimo da budemo potpuno transparentni“, rekla je Haris. Meta AI će koristiti informacije iz vaših razgovora kako bi preporučio, na primer, destinacije za odmor, hotele, proizvode i sadržaj koji odgovara vašim interesovanjima.

Mark Zakerberg Foto: Profimedia

Razgovor o putovanju, oglasi za hotele

Ako pitate Meta AI asistenta kako da organizujete porodično putovanje, njegovi odgovori mogu uticati na Reels video snimke koje vam se preporučuju. Umesto opštih sadržaja, mogli biste da vidite video zapise o destinacijama pogodnim za porodicu.

Pored video sadržaja, mogli biste da vidite i oglase za hotele, turističke agencije i druge usluge vezane za putovanje. Ova vrsta ciljanog oglašavanja biće sve prisutnija jer se oslanja na vaše direktne AI interakcije.

Foto: Shutterstock

Glasovne komande kroz naočare kao novi izvor podataka

Meta AI nije prisutan samo u aplikacijama, nalazi se i u Ray-Ban pametnim naočarima. Sve što korisnici govore asistentu preko ovih uređaja takođe će se koristiti za personalizaciju preporuka.

Haris je istakla da nije važno da li kucate poruke ili ih izgovarate, svi ti signali ulaze u sistem preporuka. Dakle, čak i razgovori "u hodu", bez gledanja u ekran, postaju deo algoritma za oglašavanje.

Foto: Shutterstock

WhatsApp još uvek pošteđen, ali uz ograničenja

Trenutno, korisničke interakcije sa Meta AI putem WhatsAppa neće biti uključene u sistem preporuka, osim ako korisnici ne povežu svoje WhatsApp naloge sa drugim aplikacijama kao što su Facebook ili Instagram.

Ova odluka odražava Meta-in oprez u vezi sa privatnošću na WhatsAppu, koji se već duže vreme reklamira kao platforma sa potpunim šifrovanjem poruka. Ipak, korisnici bi trebalo da budu svesni da povezivanje naloga može značiti prelazak tih podataka u širu AI mrežu.

Foto: Shutterstock

Nema isključivanja, ali postoji izuzetak

Korisnici neće imati mogućnost da isključe ovu novu funkcionalnost preporuka. Međutim, ako uopšte ne koriste Meta AI, ova promena se na njih neće primenjivati.

Za sve ostale, AI asistent će prikupljati i analizirati interakcije kako bi poboljšao preporuke, bez obzira da li su tekstualne ili glasovne. Meta najavljuje da će funkcionalnost stići i do korisnika u Velikoj Britaniji i EU u skladu sa lokalnim regulativama.