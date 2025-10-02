Slušaj vest

Thinking Machines Lab, startup koji su osnovali istaknuti bivši istraživači iz OpenAI, predstavio je svoj prvi proizvod, alat Tinker. Ovaj alat automatizuje proces kreiranja prilagođenih AI modela najnovije generacije. Mira Murati, izvršna direktorka i suosnivačica kompanije, ističe da će Tinker omogućiti istraživačima i programerima širom sveta da jednostavnije eksperimentišu sa moćnim modelima veštačke inteligencije.

Velike kompanije i akademski laboratoriji već koriste fino podešavanje open source AI modela da bi ih prilagodili specifičnim zadacima, kao što su rešavanje matematičkih problema ili pravno savetovanje. Međutim, taj proces zahteva složenu infrastrukturu i znanje, što je do sada ograničavalo pristup samo stručnjacima. Tinker želi da to promeni.

Foto: printscreen YT

Automatizacija podešavanja modela

Trenutni proces fino podešavanja modela uključuje upravljanje skupovima GPU-ova i korišćenje različitih softverskih alata kako bi treninzi bili efikasni i stabilni. Tinker automatski preuzima većinu ovog posla, čineći ga dostupnijim malim firmama, istraživačima, pa čak i entuzijastima.

Tim veruje da je upravo pomoć korisnicima da lako prilagode najsavremenije modele sledeći veliki korak u razvoju AI tehnologije. Sa timom koji je igrao ključnu ulogu u razvoju ChatGPT-a, Tinker je već privukao veliku pažnju, a beta testeri ga hvale kao moćniji i pristupačniji alat u poređenju sa konkurencijom.

Foto: Instagram Printscreen

Otvaranje novih mogućnosti sa Tinker-om

Tinker trenutno omogućava fino podešavanje dva poznata open source modela: Meta-inog Llama i Alibabinog Qwen. Korisnici mogu lako pristupiti Tinker API-ju i započeti proces treniranja modela bilo kroz nadgledano učenje ili pojačano učenje, koje modelu daje povratne informacije za poboljšanje performansi.

Nakon završetka, korisnici mogu preuzeti svoje fino podešene modele i koristiti ih na mestima koja njima odgovaraju. Ova fleksibilnost pruža nove mogućnosti za razvoj AI aplikacija prilagođenih specifičnim potrebama.

Foto: Shutterstock

Iskustva i vizija osnivača

Mira Murati je ranije bila tehnička direktorka OpenAI-ja, a kratko i njegova izvršna direktorka. Zajedno sa još nekoliko važnih ličnosti iz OpenAI-ja, uključujući Džona Šulmana, Bareta Zofa, osnovala je Thinking Machines Lab kako bi nastavila inovacije u AI oblasti.

Šulman je vodio razvoj sistema pojačanog učenja koji stoji iza ChatGPT-a, a sada tvrdi da će Tinker omogućiti široj publici da lako izvuče nove sposobnosti iz velikih modela veštačke inteligencije, dajući im punu kontrolu nad podacima i algoritmima.

Foto: Shutterstock

Šta kažu korisnici i stručnjaci

Beta korisnici Tinker-a ističu da alat znatno pojednostavljuje proces pojačanog učenja i fino podešavanje modela za specijalizovane zadatke. Erik Gan iz Redwood Research koristi Tinker za kreiranje modela sa složenim funkcijama, dok Robert Nišihara iz Aniskejl smatra da je Tinker jedinstven spoj jednostavnosti i mogućnosti prilagođavanja.

Iako postoji zabrinutost da open source modeli mogu biti zloupotrebljeni, kompanija već sada kontroliše pristup API-ju, a u planu su i automatizovani sistemi za sprečavanje nepravilnog korišćenja.

Foto: Shutterstock

Otvorenost i budućnost AI

Thinking Machines Lab ne samo da razvija nove alate, već i objavljuje istraživanja o efikasnijem treniranju i održavanju performansi velikih modela. Njihova posvećenost otvorenosti dolazi u vreme kada mnoge američke kompanije drže svoje modele zatvorenim i dostupnim samo preko API-ja. Kina trenutno ima više open source naprednih AI modela nego SAD, i ti modeli se koriste širom sveta.

Murati ističe da želi da Tinker pomogne u promeni trenda komercijalnih AI modela koji postaju sve zatvoreniji, jer je prema njenom mišljenju važno da što više ljudi ima pristup i mogućnost istraživanja granica veštačke inteligencije.