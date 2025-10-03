Slušaj vest

Volodimir Timoščuk je gotovo nepoznato ime široj javnosti, ali američka vlada mu je upravo odredila nagradu od 11 miliona dolara. Za razliku od poznatih kriminalaca poput krijumčara oružja ili vođa kartela, Timoščuk je optužen za vođenje jedne od najrazornijih ransomver operacija u poslednjoj deceniji. Tužioci tvrde da je njegova delatnost pomogla u obaranju bolnica, elektrana i velikih multinacionalnih kompanija.

Njegova uloga nije samo stvar krađe podataka, već i onemogućavanja rada vitalnih sistema širom sveta. Sa optužbama koje se odnose na gubitke veće od 18 milijardi dolara, ovaj ukrajinski državljanin je jedan od najtraženijih sajber kriminalaca današnjice.

Foto: Shutterstock

Ransomver - digitalno oružje nove generacije

Volodimir Timoščuk je navodno kreirao i upravljao softverom koji zaključava privatne podatke i zahteva otkupninu za njihovo vraćanje. Koristeći pseudonime kao što su „deadforz“ i „Boba“, on je operisao mreže koje su terorisale kompanije i pojedince širom sveta. Neke firme su bile primorane da plate milione, dok su druge danima ostajale paralizovane bez pristupa sopstvenim podacima.

Ovaj vid sajber kriminala nije samo tehnološki problem, već direktno utiče na ekonomiju i živote ljudi. Dok ransomver napadi postaju sve češći i sofisticiraniji, vlasti širom sveta počinju da im pridaju mnogo veću pažnju.

Katastrofalni udari na industriju

Jedan od najpoznatijih napada povezanih sa Volodimirom Timoščukom dogodio se 2019. godine, kada je norveška kompanija Norsk Hydro pogođena LockerGoga ransomverom. Rezultat je bio zamrzavanje proizvodnje u gotovo 170 pogona širom sveta, sa gubicima koji su se penjali na 81 milion dolara. Ovaj napad je pokazao koliko dalekosežne posledice ransomver može imati na globalno poslovanje.

Još opasniji bio je MegaCortex ransomver, koji je osim korporacija pogodio i računare običnih ljudi. Mnogi su izgubili pristup svojim porodičnim fotografijama i poslovnim dokumentima, što je dodatno podiglo svest o ozbiljnosti problema. Iako su stručnjaci uspeli delimično da dešifruju ovaj napad, Volodimir Timoščuk je nastavio da razvija nove verzije malvera.

Novi nivo sajber kriminala

Godine 2020. Volodimir Timoščuk je navodno prestao da direktno izvodi napade i okrenuo se upravljanju platformom Nefilim, koja je pružala ransomver kao uslugu. Korisnici te platforme mogli su da iznajme malvere za svoje napade, dok je Timoščuk zarađivao procenat od svake zarade. Ovaj model omogućio je širenje sajber kriminala na potpuno nov način, čineći ga dostupnijim široj grupi kriminalaca.

Ova inovacija dodatno je zakomplikovala borbu protiv ransomvera jer su napadi postali raznovrsniji i teže ih je pratiti. Upravo zbog ovakvih modela, međunarodne policijske i obaveštajne službe intenzivno sarađuju kako bi zaustavile širenje ovog kriminala.

Međunarodna saradnja u borbi protiv sajber kriminala

Volodimir Timoščuk je godinama uspevao da izbegne hapšenje zahvaljujući složenim mrežama pseudonima, servera i prelasku preko granica. Međutim, istrage u SAD i Evropi udružile su se, razmenjivale podatke i kreirale efikasne mere protiv njegovih operacija. Tokom 2022. godine, uspešno su objavili besplatne ključeve za dešifrovanje podataka za stotine kompanija koje su bile žrtve MegaCortex i LockerGoga napada.

Iako posledice ovih napada i dalje traju, sa bolnicama koje su odlagale tretmane i firmama koje su morale da obnove celu infrastrukturu, američke vlasti jasno šalju poruku da sajber kriminalci neće ostati nekažnjeni. Nagrada od 11 miliona dolara simbolizuje koliko ozbiljno se pristupa ovom problemu i koliko je važno zaustaviti ove pretnje.