Ilon Mask, poznat po svojim ambicioznim tehnološkim projektima, najavio je novi poduhvat koji bi mogao da uzdrma svet digitalnih informacija. Njegova kompanija xAI radi na razvoju online enciklopedije pod nazivom “Grokipedia”, čija je svrha da direktno konkuriše velikoj i dugogodišnjoj Wikipediji. Mask tvrdi da će njegova platforma biti mnogo naprednija i korisnija za one koji traže proverene informacije.

Do sada Mask nije otkrio tačan datum lansiranja, ali jasno je da očekuje da će Grokipedia privući korisnike nezadovoljne aktuelnim načinom na koji Wikipedia funkcioniše, naročito u pogledu finansiranja i, kako on smatra, pristrasnosti u sadržaju. Sa ovom idejom, Mask ulazi u još jedan veliki tehnološki izazov.

Kako Grokipedia planira da promeni igru

Srce nove enciklopedije biće četbot pod imenom Grok, koji nije samo običan AI alat za pretragu. Prema Maskovim rečima, Grok će imati sposobnost da analizira informacije, prepoznaje njihove nivoe tačnosti i razlikuje istine od poluistina i lažnih vesti. Time će se korisnicima omogućiti jasniji i objektivniji prikaz činjenica, za razliku od postojećih platformi.

Ova inovacija predstavlja korak dalje u odnosu na tradicionalne modele uređivanja i verifikacije sadržaja, koje trenutno koristi Wikipedia. Grok će dodavati i “nedostajući kontekst” tamo gde je to potrebno, čime se nada da će prevazići probleme sa netačnim ili nepotpunim informacijama.

Reakcije na Maskovu najavu

Džimi Vejls, osnivač Wikipedije, odmah je reagovao na najavu Grokipedije upozoravajući da platforma X, u vlasništvu Ilona Maska, već ima problema sa širenjem netačnih informacija. On je naglasio da je za Wikipediju najvažniji princip tačnost i da će nova Maskova inicijativa morati da se dokaže u tom pogledu.

Ova kritika dolazi u trenutku kada Wikipedia uživa status jednog od najposećenijih sajtova na svetu, oslanjajući se na stotine hiljada volontera koji neumorno rade na proveri i uređivanju sadržaja. Maskova Grokipedia će se stoga suočiti sa izazovom da izgradi poverenje kod korisnika.

Finansiranje i nezadovoljstvo korisnika

Mask je posebno kritikovao način na koji Wikipedia funkcioniše kada je u pitanju finansiranje, ističući da se platforma u velikoj meri oslanja na donacije, što po njegovom mišljenju može uticati na nezavisnost i kvalitet sadržaja. Grokipedia bi, prema njegovim planovima, trebalo da ponudi alternativni model koji će biti transparentniji i održiviji.

Ovakav pristup bi mogao da privuče značajan deo korisnika koji su frustrirani postojećim sistemom i žele pouzdaniji izvor informacija. Ipak, detalji o tome kako će Grokipedia funkcionisati u praksi ostaju nepoznati, što dodatno pojačava interesovanje javnosti.

Šta donosi budućnost digitalnih enciklopedija?

Sa više od sedam milijardi poseta mesečno, Wikipedia je i dalje globalni lider u online enciklopedijskom znanju. Međutim, Maskova ambicija da promeni pravila igre signalizira početak nove ere u digitalnom pristupu informacijama. Biće interesantno pratiti da li će Grokipedia uspeti da ponudi inovacije koje mogu nadmašiti dugogodišnji ugled Wikipedije.

U narednim mesecima očekuje se intenzivna borba za poverenje korisnika i tržišni udio, a sve oči su uprte u to kako će se ova konkurencija odraziti na budućnost digitalnog znanja. Maskova Grokipedia već izaziva znatiželju, a njen uticaj mogao bi biti dalekosežan.