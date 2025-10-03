Slušaj vest

Godinama je Tesla svoje uvučene kvake na vratima prikazivala kao revoluciju u dizajnu, simbol futurizma i luksuza. Ali iza te glamurozne fasade krije se mračna istina. Deca i odrasli su u trenutku panike ostajali zarobljeni u svojim Tesla vozilima, nesposobni da otvore vrata. Ova “inovacija” ubrzo se pretvorila u ozbiljan bezbednosni problem koji je mogao da ima tragične posledice.

Svedoci užasa zabeležili su kako roditelji nemoćno gledaju dok njihova deca ne mogu da izađu iz automobila, a u panici razbijaju prozore da bi spasili svoje najmilije. Sve to jer su Tesla kvake bile previše komplikovane i nedosledne, prava zamka za one koji se suoče sa hitnom situacijom.

Kompanija Tesla Foto: Shutterstock

Više od 140 prijava o kvarovima kvaka

Od 2018. godine, američka NHTSA je dobila stotine pritužbi na kvarove Tesla kvaka. Najstrašniji slučajevi uključuju najmanje devet roditelja koji nisu uspeli da otvore zadnja vrata Modela Y da izvuku svoju decu. Nekoliko puta, očajni roditelji bili su primorani da razbiju stakla jer su mala deca ostajala zarobljena, prepuštena strahu i panici.

U jednom potresnom slučaju, četvoročlana porodica provela je više minuta u agoniji dok je njihov četvorogodišnjak bio zarobljen u automobilu. Ništa nije funkcionisalo onako kako je trebalo, a vreme je neumoljivo prolazilo. Srećom, dete nije povređeno, ali je strah ostao kao opomena.

Foto: Tesla

Tesla priznaje propust, “Nismo obavili posao kako treba”

Franc fon Holcauzen, glavni dizajner Tesle, prvi put je javno priznao da je Tesla promašila sa svojim sistemom. Podela funkcija otvaranja između elektronskog i mehaničkog sistema, koji su bili raspoređeni na različitim mestima u vozilu, zbunjivala je korisnike i u panici ih kočila.

„Ako morate da nagađate da li kvaka radi na struju ili mehaniku dok vam život zavisi od toga, nismo odradili svoj posao,“ izjavio je Holcauzen. Nova generacija kvaka biće drastično drugačija, jedno dugme koje spaja obe funkcije, napravljeno da bude jasno, brzo i pouzdano čak i u najtežim trenucima.

Foto: Shutterstock

Kina planira potpuni zakon protiv uvučenih kvaka

Dok Tesla pokušava da se izbori sa kritikama u SAD, kineski zakonodavci razmatraju potpunu zabranu uvučenih kvaka na automobilskim vratima. Novi propisi zahtevaće da svi proizvođači ugrađuju jasno vidljive, mehaničke kvake koje se mogu lako i odmah koristiti u hitnim slučajevima.

Tesla tvrdi da je spremna za ove promene i naglašava da novi dizajn već izgleda impresivno. Ova situacija stavlja automobilsku kompaniju pod dodatni pritisak da konačno stavi bezbednost ispred estetike, jer regulatorni udar može imati ozbiljne posledice po prodaju i ugled.

Foto: Shutterstock

Vlasnici Tesla automobila ostaju u neizvesnosti

Iako je Tesla najavila promene, niko ne zna kada će nove kvake biti dostupne. Takođe nije jasno hoće li postojeći vlasnici Modela 3, Modela Y, Modela S i Modela X moći da dobiju opciju retrofita i instaliraju novi sistem na svojim vozilima.

Ono što je sigurno jeste da je Tesla tek nakon niza dramatičnih i opasnih situacija shvatila da je vreme za drastične promene. Ova epizoda predstavlja tešku lekciju o tome koliko inovacija može biti opasna ako se zanemari najvažniji faktor, bezbednost ljudi, naročito dece.