Šokantno istraživanje pokazuje da TikTok algoritam aktivno preporučuje seksualno eksplicitan sadržaj profilima koji su predstavljeni kao dečiji. Istraživači su kreirali naloge sa navodnim uzrastom od 13 godina, uključili bezbednosne opcije, ali su odmah počeli da dobijaju sugestije koje vode ka pornografiji.

Bez da su išta pretraživali, nalozi su bili izloženi pojmovima koji vode direktno do eksplicitnih scena. TikTok tvrdi da štiti maloletne korisnike, ali rezultati pokazuju da platforma deci praktično na tacni nudi seksualni sadržaj.

Lažni dečiji nalozi prošli bez provere

Organizacija Global Witness napravila je četiri TikTok naloga koristeći lažne datume rođenja i predstavila ih kao naloge trinaestogodišnjaka. TikTok nije tražio nikakvu dodatnu verifikaciju, što znači da bilo ko može da se predstavi kao dete i koristi aplikaciju bez ograničenja.

Uprkos aktiviranom "restricted mode", koji bi po pravilima TikToka trebalo da blokira sadržaj za odrasle, platforma je i dalje preporučivala seksualizovane izraze. Deca su se automatski našla u mreži klipova sa masturbacijom, donjim vešom i otkrivenim grudima.

Pornografija prikrivena kao bezopasan sadržaj

Najopasniji deo problema leži u tome što su mnogi pornografski snimci vešto prikriveni kao nevin sadržaj. Videi sa eksplicitnim scenama bili su sakriveni u klipove koji na prvi pogled deluju bezazleno, čime se efektno izbegava TikTok-ova kontrola sadržaja.

Istraživači su ostali zatečeni. Nisu samo otkrili da deca mogu doći do neprimerenih snimaka, već da ih algoritam sam preporučuje. Sistem ne greši slučajno, već aktivno plasira seksualni sadržaj dečijim profilima.

TikTok zna za problem, ali ništa se ne menja

Nakon što je obavešten o prvom krugu istraživanja, TikTok je tvrdio da će odmah reagovati i poboljšati bezbednosne mehanizme. Kompanija se hvali da koristi preko 50 funkcija za zaštitu maloletnih korisnika, kao i da većinu problematičnih videa uklanja automatski.

Međutim, kada je istraživanje ponovljeno krajem jula i početkom avgusta, rezultati su bili isti. Deci su i dalje prikazivani seksualno eksplicitni snimci. TikTok je znao šta se dešava, obećao promene, ali algoritam nije zaustavljen.

Novi zakon traži zaštitu dece, ali TikTok ignoriše pravila

U Velikoj Britaniji su krajem jula stupili na snagu Dečiji kodeksi, deo Zakona o bezbednosti na internetu. Platforme sada imaju zakonsku obavezu da koriste proveru starosti i onemoguće deci pristup pornografiji i štetnim sadržajima.

Global Witness je odmah nakon toga ponovio eksperiment i dokazao da TikTok ne poštuje zakon. Deca i dalje mogu da pristupe eksplicitnim klipovima bez ikakvih prepreka. "Svi se slažu da decu treba zaštititi, sada je trenutak da regulatori konačno reaguju", poručuju istraživači.