Porodica 19-godišnje studentkinje Kryste Tsukahara, koja je poginula u stravičnoj nesreći Teslinog Cybertrucka, podnela je tužbu protiv ove automobilske kompanije. Oni tvrde da je zbog lošeg dizajna vrata Krysta ostala zarobljena u vozilu koje je planulo u plamenu, iako je nesreća mogla biti preživljena.

Krysta je bila jedno od troje mladih ljudi u vozilu koje se, u novembru prošle godine, zakucalo u drvo i zapalilo. Njen otac, Carl Tsukahara, javno je govorio o šoku i bolu koji porodica oseća: „Ne želim da se ovo dogodi nijednoj drugoj porodici.“

Dizajn Cybertrucka pod lupom

Prema navodima iz tužbe, Krysta je u početku zadobila samo lakše povrede, ali nije uspela da izađe iz vozila zbog komplikovanog mehanizma za otvaranje vrata. Na kraju je preminula od posledica udisanja dima i opekotina.

Vrata Cybertrucka napajaju se iz dodatne baterije, odvojene od glavnog sistema vozila, koja može da otkaže posle sudara. U tom slučaju, putnik pozadi mora da pronađe kabl unutar vrata i ručno ga podigne da bi otvorio vrata, što stručnjaci ocenjuju kao nepraktično i opasno u hitnim situacijama.

Rastuće kritike i problemi sa vozilom

Ova tragična situacija nije usamljen slučaj. Slična nesreća desila se i u Teksasu, gde je osoba takođe ostala zarobljena i poginula u zapaljenom Teslinom vozilu. Ovakvi incidenti dodatno pogoršavaju imidž Tesle, naročito zbog sve češćih pritužbi na sigurnosni dizajn.

Cybertruck je od samog početka pod velikim pritiskom, od kontroverznog izgleda i kašnjenja u isporuci, do žalbi na kvalitet izrade. I pored velikih očekivanja, prodaja je razočaravajuća, a brojni bezbednosni problemi sve više dolaze u prvi plan.

Šira pitanja bezbednosti u Tesli

Problemi Tesle ne zaustavljaju se samo na vratima. Kompanija se suočava s nizom tužbi zbog sistema Autopilot i Full Self-Driving, koji su povezani sa smrtonosnim nesrećama. U jednom slučaju na Floridi, porota je dosudila odštetu od 243 miliona dolara porodici pešaka koji je stradao 2019. godine.

Svi ovi problemi dolaze u trenutku kada Ilon Mask forsira razvoj potpuno autonomnih vozila i robotaksija, koji su se već umešali u više saobraćajnih nesreća. Kritičari upozoravaju da Teslina težnja za tehnološkim napretkom ide brže od sposobnosti da garantuje bezbednost.

Očajnički apel jednog oca

Carl Tsukahara ne traži samo pravdu za svoju ćerku, već i promenu na nivou cele industrije. U intervjuu je poručio da njihov slučaj nije usamljen i postavio pitanje kako kompanija koja vredi trilion dolara može da pusti u prodaju vozilo s tolikim sigurnosnim propustima.

Tesla je, prema navodima medija, priznala postojanje problema sa otvaranjem vrata i tvrdi da radi na novom rešenju. Ipak, za porodicu Tsukahara to dolazi prekasno. „Kako možete da izbacite mašinu koja nije bezbedna na toliko nivoa?“ pita Carl, pitanje koje sve više odzvanja u javnosti.