Dok se u Londonu, Njujorku i Šangaju fanovi Apple-a utrkuju da prvi uđu u prodavnice sa iPhone 17 modelom, Japan kao da ide u suprotnom smeru. Umesto da slepo prate globalni trend, japanski kupci su odlučili da novac ulože pametnije, i okrenuli se prošlogodišnjem iPhone 16.

Na prvi pogled deluje nelogično, zašto birati stariji uređaj kada je stigla nova generacija? Međutim, japansko tržište odavno je poznato po tome što ne naseda lako na marketinške trikove. Umesto prestiža, prioritet im je praktičnost, a iPhone 16 je trenutno upravo to, najisplativiji model.

Foto: Shutterstock

iPhone 16, stari šampion u novoj slavi

Prema zvaničnim podacima koje je objavio japanski portal BCN, iPhone 16 sa 128 GB memorije bio je najprodavaniji telefon u Japanu u nedelji od 22. do 28. septembra. I to ne samo u online kupovini već i u fizičkim prodavnicama širom zemlje.

Nakon što je Apple snizio cenu modela iPhone 16 posle lansiranja sedamnaestice, interesovanje je naglo skočilo. Japanski potrošači brzo su prepoznali priliku, prošlogodišnji uređaj, ali sa vrhunskim karakteristikama, sada dolazi po znatno nižoj ceni, ponuda koju očigledno nisu želeli da propuste.

Foto: Shutterstock

iPhone 17 ne zaostaje, ali nije prvi izbor

To ne znači da se novi iPhone 17 loše prodaje. Naprotiv, model sa 256 GB zauzeo je treće mesto na japanskoj listi najprodavanijih telefona u istoj nedelji. Takođe, to je bio najtraženiji model iz cele iPhone 17 serije, što pokazuje da i on ima svoje mesto među kupcima.

Ali ključna razlika je u tome što Japanci biraju tačno ono što im treba. Nema masovne trke za najskupljim verzijama već pažljivo biranje optimalnog balansa između performansi i cene. Novi model je privukao pažnju, ali nije zasenio ono što se trenutno smatra boljom kupovinom.

Foto: printscreen YT

Apple dominira, Android jedva ulazi u top listu

Na listi deset najprodavanijih pametnih telefona u Japanu krajem septembra, Apple je zauzeo gotovo sva mesta. Jedini Android koji se uspeo provući bio je Samsung A25, pokazatelj koliko jaka dominacija Applea zaista jeste na ovom tržištu.

Iako se Google Pixel 9a pokazao kao najpopularniji Android uređaj u celoj prethodnoj godini, ni on nije uspeo da ozbiljnije ugrozi iPhone-ov niz. Japanski korisnici jasno daju prednost Apple ekosistemu, bez obzira na konkurenciju i novitete sa drugih strana.

Foto: Promo

Japanski pristup, funkcionalnost ispred mode

Za razliku od potrošača na Zapadu koji neretko žele Pro verzije najnovijih uređaja zbog prestiža i kamera visoke klase, japanski korisnici ostaju dosledni svojoj filozofiji, kupovati pametno, a ne impulsivno. Oni se ne vode isključivo reklamama već stvarnim potrebama.

Apple zahvaljujući ovoj jedinstvenoj logici japanskog tržišta uspeva da dominira ne samo kroz nove modele već i kroz uspešno pozicioniranje starijih. iPhone 16 je najbolji primer, prošla generacija koja je uprkos novitetima uzela prvo mesto u prodaji.