Slušaj vest

Pametni satovi odavno nisu samo produžetak telefona sa osnovnim funkcijama, već neizostavni dodatak svakodnevnom životu. Ako ste ikada poželeli uređaj koji je istovremeno lični trener, zdravstveni savetnik i modni detalj na ruci, Huawei Watch GT 6 u zelenoj boji donosi kombinaciju vrhunskog dizajna i naprednih funkcija, prateći vas bukvalno svuda – od treninga, preko poslovnih sastanaka, do odmora i sna.



Spoj elegancije i tehnologije direktno na zglobu

Testirali smo Huawei Watch GT 6 u zelenoj boji i već na prvi pogled je jasno da je reč o satu koji pored funkcionalnosti odiše elegantnim, modernim dizajnom. Model sa kućištem od 46 mm donosi novi dizajn sa izdignutim okvirom koji privlači poglede, dok lagana narukvica od tkanine prianja uz kožu tako da ne smeta ni tokom aktivnog treninga. Svi detalji pažljivo su odabrani kako bi sat postao modni dodatak, a raznovrsni zamenljivi kaiševi omogućavaju lak prelaz sa poslovnog stila na sportsku opciju.

Foto: Promo





Zaboravite na punjač: Baterija uz koju ćete zaboraviti na punjač

Huawei Watch GT 6 donosi bateriju koja vas neće izdati – on je izdržljiv, pouzdan i spreman da bude sa vama koliko god vaš radni dan ili trening trajao. Tokom našeg testiranja, uz svakodnevno merenje otkucaja srca, precizno beleženje GPS podataka tokom treninga i aktivno praćenje sna, baterija ovog modela je trajala skoro dve nedelje. Sada smo uvereni – uz Watch GT 6 nema potrebe da stalno mislite o punjenju jer traje dovoljno dugo da se u potpunosti posvetite treninzima i svakodnevnim aktivnostima.

Sve što biciklista želi, odmah na ruci

Testirali smo Huawei Watch GT 6 na popularnoj biciklističkoj ruti i odmah primetili koliko je sve praktično. Rutu smo sinhronizovali za nekoliko sekundi, a tokom vožnje precizno smo pratili brzinu, distancu, nagib i otkucaje srca – sve bez dodatnih uređaja. Čak i kad bismo malo „prebrzo“ skrenuli, A+G senzori su reagovali i sat bi automatski aktivirao SOS upozorenje. Na kraju rute bilo je jasno da sat olakšava praćenje napretka i daje sve podatke koje biciklista želi, bez komplikacija i potrebe za dodatnom opremom.

Foto: Promo





Novi nivo trčanja: Svaki kilometar pod kontrolom

Svaka vožnja i svaki kilometar trčanja postaju precizno praćeni zahvaljujući naprednim funkcijama Huawei Watch GT 6. Mape ruta možete unapred preuzeti i pratiti ih offline, a sat omogućava do 40 sati praćenja u režimu trčanja na otvorenom, što olakšava planiranje i praćenje treninga. Novi Sunflower sistem pozicioniranja jasno pokazuje putanju i brzinu, a svi podaci dostupni su direktno na zglobu, što je posebno korisno za sve koji žele da imaju potpunu kontrolu nad svojim napretkom.

Foto: Promo





Briga o zdravlju nikada nije bila jednostavnija

Novi pametni sat kompanije Huawei donosi čitav spektar tehnika za praćenje zdravlja, od merenja pulsa i nivoa kiseonika u krvi, preko praćenja kvaliteta sna, do detaljne analize performansi tokom treninga. Sat koristi TruSense senzor, koji precizno beleži sve ove podatke. Sve informacije jasno su prikazane u Huawei Health aplikaciji, dostupnoj i na Android i na iOS uređajima, uz brzo i stabilno povezivanje. Aplikaciju možete preuzeti i preko AppGallery prodavnice, koja se poslednjih godina razvija i skuplja sve veći broj aplikacija na jednom mestu.

Foto: Promo

Foto: Promo





Zaključak

Huawei Watch GT 6 nas impresionirao na testu. Sat je izdržljiv, precizan i dolazi sa brojnim funkcijama koje će oduševiti ljubitelje sporta. Istovremeno, moderan i sofisticiran dizajn čini ga detaljem idealnim i za trening, ali i elegantnije varijante. Ukratko, ovo je uređaj koji spaja stil i funkcionalnost, čineći sport i svakodnevne aktivnosti jednostavnijim i zabavnijim.