Bitcoin je 5. oktobra 2025. zabeležio istorijski trenutak, prvi put je premašio vrednost od 125.000 dolara. Ova prekretnica predstavlja ne samo cenovni rekord već i ključni trenutak u evoluciji digitalne imovine kao ozbiljnog konkurenta tradicionalnim finansijskim instrumentima.

Skok od gotovo 2,7% u jednom danu nastavak je višemesečnog uzlaznog trenda, podstaknutog širokim spektrom globalnih i makroekonomskih faktora. Kriptovalute više nisu marginalni fenomen, postale su centralni deo finansijske konverzacije.

Foto: Promo

Institucije okreću leđa dolarima i ulaze u Bitcoin

U fokusu ovog istorijskog rasta su institucionalni investitori koji sve agresivnije ulaze na tržište Bitcoina. Investicioni fondovi, banke i veliki kapital sada tretiraju ovu kriptovalutu kao stratešku imovinu, ne više kao rizičan eksperiment.

Ogromni kapitalni tokovi u američke spot Bitcoin ETF-ove svedoče o porastu poverenja u dugoročnu stabilnost i profitabilnost Bitcoina. Taj ulazak "ozbiljnog novca" smanjuje dostupnu ponudu na tržištu, dodatno podižući cenu.

Foto: Shutterstock

Makroekonomska nestabilnost gura kapital

Neizvesnosti u vezi sa fiskalnom politikom SAD, slabljenje dolara i zabrinutost zbog inflacije naterali su investitore da traže alternativna utočišta. Bitcoin je, zahvaljujući svojoj decentralizovanoj prirodi, sve češći izbor za očuvanje vrednosti.

Za razliku od fiat valuta koje podležu centralnim politikama i političkim rizicima, Bitcoin se nameće kao nezavisni finansijski instrument. U tom kontekstu, mnogi hedž fondovi i privatni investitori vide ga kao digitalni pandan zlatu.

Foto: Shutterstock

Politička podrška doliva ulje na vatru rasta

Veliki impuls tržišnom optimizmu dala je izjava Donalda Trampa o formiranju strateške rezerve kriptovaluta. Ideja da bi SAD mogle institucionalno prihvatiti Bitcoin kao deo svoje digitalne strategije dodatno je zagrejala interesovanje.

Ovakva politička poruka šalje signal globalnim tržištima, digitalna imovina dobija podršku najviših nivoa vlasti. To ne samo da podstiče investitore, već i doprinosi normalizaciji Bitcoina kao legitimnog dela globalne ekonomije.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Sezonski “Uptober” i halving stvaraju oluju

Oktobar je već godinama poznat kao mesec u kojem Bitcoin beleži snažne dobitke, što se ponovo pokazuje kao tačno. Tradicionalni “Uptober” efekat ove godine se poklopio s nizom povoljnih faktora koji su dodatno pogurali cenu.

Pored sezonske euforije, poslednji Bitcoin halving (događaj kada se nagrada za rudarenje Bitcoina prepolovi, čime se usporava stvaranje novih jedinica i smanjuje ponuda na tržištu) značajno je smanjio količinu novih Bitcoina koji ulaze u opticaj, čime je ponuda dodatno zategnuta. Uz snažnu potražnju i ograničenu emisiju, tržište se nalazi na ivici nove eksplozije vrednosti.