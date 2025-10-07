Slušaj vest

Japanski industrijski kolos Hitachi i američki lider u razvoju veštačke inteligencije OpenAI objavili su novo strateško partnerstvo koje bi moglo značajno promeniti način na koji se AI infrastruktura gradi širom sveta. Dve kompanije planiraju zajednički rad na razvoju energetski efikasnih data centara kako bi odgovorile na rastuću potražnju za generativnom AI tehnologijom.

Memorandum o razumevanju potpisan je nakon direktnog sastanka rukovodstva Hitachija sa izvršnim direktorom OpenAI-ja, Semom Altmanom. Cilj saradnje je ubrzanje primene veštačke inteligencije, ali ne po svaku cenu. Fokus je stavljen na smanjenje potrošnje energije i unapređenje održivosti, što je trenutno jedno od najvažnijih pitanja u globalnom tehnološkom ekosistemu.

Foto: Shutterstock

Tržišta reagovala munjevito, akcije Hitachija skaču

Objava o partnerstvu nije ostala samo na naslovnicama tehnoloških medija, brzo je zatresla i finansijska tržišta. Akcije Hitachija zabeležile su rast od 10,3% na Tokijskoj berzi, što ih je postavilo na čelo rasta indeksa Nikkei 225 tog dana.

Ovaj skok investitori tumače kao jasan signal poverenja u dugoročnu strategiju kompanije. Ulazak u partnerstvo sa OpenAI-em, jednim od najuticajnijih aktera u svetu AI tehnologije, stavlja Hitachi u poziciju lidera u novoj, održivoj fazi digitalne transformacije.

Foto: Shutterstock

Podela odgovornosti, ko donosi šta za sto

Prema dogovoru, Hitachi će biti zadužen za fizičku infrastrukturu, uključujući opremu za prenos i distribuciju električne energije, kao i napredne sisteme za hlađenje data centara, koji su ključni za energetski balans u radu AI modela.

Sa druge strane, OpenAI otvara vrata ka svom tehnološkom arsenalu, uključujući najnovije generativne modele veštačke inteligencije, koji zahtevaju visok kapacitet obrade podataka, ali i sofisticirane uslove rada koji neće dodatno opteretiti elektroenergetske mreže.

Foto: Shutterstock

Zajednički odgovor na globalni AI izazov

U trenutku kada svet beleži eksponencijalni rast upotrebe AI rešenja, energetski izazovi postaju sve izraženiji. Data centri, kao glavni pokretači veštačke inteligencije, troše ogromne količine struje, a njihovo hlađenje postaje poseban ekološki problem.

Stručnjaci ocenjuju da je ovaj savez logičan potez koji dolazi u pravom trenutku. Integracija održivih rešenja u razvoj AI tehnologije biće ključ za dalji rast, a kompanije koje to prepoznaju na vreme, poput Hitachija i OpenAI-ja, imaju šansu da postave nove industrijske standarde.

Foto: Shutterstock

Budućnost AI infrastrukture - stotine milijardi dolara u igri

Procene analitičara govore da će ulaganja u infrastrukturu data centara dostići stotine milijardi dolara u narednim godinama. Održivost postaje ključni kriterijum u tim ulaganjima i sve više diktira tempo razvoja u tehnološkom sektoru.

Hitachi i OpenAI svojim potezom jasno pokazuju da veštačka inteligencija više ne može da raste bez ozbiljne energetske strategije. Njihovo partnerstvo nije samo poslovna odluka, već i poruka industriji - budućnost AI mora biti održiva ili je možda neće biti uopšte.